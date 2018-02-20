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15TH DISTRICT BOYS BASKETBALL TOURNAMENT BEGINS TONIGHT

on 02/20/2018 |

THE BOYS 15TH DISTRICT TOURNAMENT OPENS UP TONIGHT AT GLASGOW HIGH SCHOOL WITH A SEMIFINAL GAME BETWEEN TOP SEEDED MONROE COUNTY AND NUMBER FOUR SEED ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE AT 6:00.  JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE WILL HAVE LIVE COVERAGE OF THE CONTEST BEGINNING AT 5:50 ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.

IN THE 18TH DISTRICT SEMIFINALS AT CAVERNA HIGH SCHOOL, HART COUNTY’S GIRLS AND BOYS EACH FACE LARUE COUNTY WITH THE GIRLS PLAYING FIRST AT 5:30.

IN THE 12TH DISTRICT SEMIS AT WHITESVILLE TRINITY HIGH SCHOOL, EDMONSON COUNTY’S BOYS GO UP AGAINST WHITESVILLE TRINITY.

IN THE 16TH DISTRICT SEMIFINALS AT CLINTON COUNTY HIGH SCHOOL, METCALFE COUNTY’S GIRLS PLAY CLINTON COUNTY, AND RUSSELL COUNTY’S BOYS TAKE ON CUMBERLAND COUNTY.

IN THE 14TH DISTRICT SEMIS AT GREENWOOD HIGH SCHOOL, SOUTH WARREN’S GIRLS FACE GREENWOOD, AND BOWLING GREEN’S BOYS TAKE ON SOUTH WARREN.

AND IN THE 13TH DISTRICT SEMIFINALS AT LOGAN COUNTY HIGH SCHOOL, RUSSELLVILLE GIRLS AND BOYS BOTH PLAY TODD CENTRAL.

 

 

 

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