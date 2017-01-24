Logo


Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Navigation

HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARD AND SCHEDULE

on 01/24/2017 |
News Sports

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 1/24

BOYS

CAVERNA __69____ BUTLER COUNTY __78____

EDMONSON COUNTY __86____ WARREN EAST ___80___

METCALFE COUNTY __47____ THOMAS NELSON ___65___

CLINTON COUNTY __54____ CAMPBELLSVILLE ___53___

CUMBERLAND COUNTY __47____ RUSSELL COUNTY __56____

BOWLING GREEN __62____ FRANKLIN-SIMPSON __59____

GIRLS

CAVERNA ___40___ BARDSTOWN BETHLEHEM ___45___

METCALFE COUNTY ___57___ THOMAS NELSON __33____

CUMBERLAND COUNTY __37____ RUSSELL COUNTY __67____

TODD CENTRAL __42____ UNIVERSITY HEIGHTS __47____

BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 1/24

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW TRAVELS TO LARUE COUNTY FOR A GIRL/BOY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 5:30 CENTRAL TIME. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF BOTH GAMES STARTING AT 5:20 ON WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAMES IN HODGENVILLE WILL BE ABLE TO TUNE INTO THE BROADCAST INSIDE THE GYMNASIUM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.

IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY HOSTS LOGAN COUNTY; EDMONSON COUNTY IS ON THE ROAD AT WHITESVILLE TRINITY; RUSSELL COUNTY ENTERTAINS PULASKI COUNTY; AND WARREN CENTRAL WELCOMES SOUTH WARREN.

IN GIRLS ACTION…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS BOWLING GREEN; HART COUNTY WELCOMES CAMPBELLSVILLE; AND RUSSELLVILLE TRAVELS TO BUTLER COUNTY.

AND IN BOYS GAMES…HART COUNTY VISITS NELSON COUNTY; BOWLING GREEN ENTERTAINS MUHLENBERG COUNTY; RUSSELLVILLE GOES TO CHRISTIAN COUNTY; AND TODD CENTRAL PLAYS AT WEBSTER COUNTY.

Recent Posts

Comments are closed.

 

 

 

GOOD AS GOOD2

PERSON OF THE DAY

CHARLES WATKINS

SPONSORED BY A LITTLE TASTE OF TEXAS

texas2

© 2015. All Rights Reserved. Created by Arcas Digital