HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARD AND SCHEDULE

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 1/24
BOYS
CAVERNA __69____ BUTLER COUNTY __78____
EDMONSON COUNTY __86____ WARREN EAST ___80___
METCALFE COUNTY __47____ THOMAS NELSON ___65___
CLINTON COUNTY __54____ CAMPBELLSVILLE ___53___
CUMBERLAND COUNTY __47____ RUSSELL COUNTY __56____
BOWLING GREEN __62____ FRANKLIN-SIMPSON __59____
GIRLS
CAVERNA ___40___ BARDSTOWN BETHLEHEM ___45___
METCALFE COUNTY ___57___ THOMAS NELSON __33____
CUMBERLAND COUNTY __37____ RUSSELL COUNTY __67____
TODD CENTRAL __42____ UNIVERSITY HEIGHTS __47____
BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 1/24
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW TRAVELS TO LARUE COUNTY FOR A GIRL/BOY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 5:30 CENTRAL TIME. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF BOTH GAMES STARTING AT 5:20 ON WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAMES IN HODGENVILLE WILL BE ABLE TO TUNE INTO THE BROADCAST INSIDE THE GYMNASIUM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.
IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY HOSTS LOGAN COUNTY; EDMONSON COUNTY IS ON THE ROAD AT WHITESVILLE TRINITY; RUSSELL COUNTY ENTERTAINS PULASKI COUNTY; AND WARREN CENTRAL WELCOMES SOUTH WARREN.
IN GIRLS ACTION…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS BOWLING GREEN; HART COUNTY WELCOMES CAMPBELLSVILLE; AND RUSSELLVILLE TRAVELS TO BUTLER COUNTY.
AND IN BOYS GAMES…HART COUNTY VISITS NELSON COUNTY; BOWLING GREEN ENTERTAINS MUHLENBERG COUNTY; RUSSELLVILLE GOES TO CHRISTIAN COUNTY; AND TODD CENTRAL PLAYS AT WEBSTER COUNTY.