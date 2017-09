on 09/09/2017 |

Birthdays and Anniversaries for Saturday, September 9, 2017

Noah Devasher

Abby Rutledge

Rebecca Murphy

Pat Harlow

Al Albany

Margy Lewis

Leah Beth McClellan (6)

James Robert Buckley (32)

Paul Simmons (85)

Connie Pendleton

Beverly Doig

Nelda Hughes

Anniversaries

Bobby and Sara McCown

Donald and Rebecca Hawks*(71)

Peanuts and Glen Woodcock