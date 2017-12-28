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AREA HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHEDULE FOR TODAY

on 12/28/2017 |

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TODAY…IN GIRLS ACTION…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS LECANTO, FLORIDA; MONROE COUNTY TAKES ON LARUE COUNTY AT RUSSELL COUNTY HIGH SCHOOL; AND EDMONSON COUNTY WELCOMES JEFFERSONTOWN.

IN BOYS GAMES TODAY…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ENTERTAINS TODD CENTRAL; MONROE COUNTY FACES WEST CREEK, TENNESSEE AT BOWLING GREEN HIGH SCHOOL; CAVERNA TRAVELS TO NELSON COUNTY; HART COUNTY PLAYS PORTLAND CHRISTIAN AT LOUISVILLE COLLEGIATE HIGH SCHOOL; EDMONSON COUNTY HOSTS JEFFERSONTOWN; AND METCALFE COUNTY TAKES ON BOTH BEREA AND BETH HAVEN AT WHITEFIELD ACADEMY.

 

 

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CASA 101 Information Session

January 9 2018 @ 5:30 PM - 6:30 PM
Wed 10

Glasgow High School SBDM Council

January 10 2018 @ 3:30 PM - 5:00 PM
Wed 10

2017/18 Glasgow High School SBDM Council Meeting Schedule

January 10 2018 @ 4:00 PM - 5:00 PM
Thu 18

Highland Elementary SBDM Council Meeting

January 18 2018 @ 4:30 PM - 6:00 PM
Wed 14

2017/18 Glasgow High School SBDM Council Meeting Schedule

February 14 2018 @ 8:00 AM - 5:00 PM
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  • In case we need more information.
  • So that we may contact you.