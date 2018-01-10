BARREN COUNTY GRAND JURY INDICTMENTS

TERRENCE L GREGORY, age 48 of Glasgow:
POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
BRITNEY MARIE HARPER, age 28 of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR MORE BUT UNDER $10,000
CHARLES DWIGHT HARPER, age 51 of Glasgow:
RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
JOEY LEE PRICE, age 22 of Cave City:
RAPE, 3Ro DEGREE
CUSTODIAL INTERFERENCE
JONATHAN HAYES, age 29 of Glasgow:
POSSESSION OR VIEWING OF MATTER PORTRAYING A SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
POSSESSION OR VIEWING OF MATTER PORTRAYING A SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
POSSESSION OR VIEWING OF MATTER PORTRAYING A SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
CHANE X BEHANAN, age 26 of Louisville:
FLAGRANT NONSUPPORT
MATTHEW DUSTIN BOWLES, age 29 of Elkton
FLAGRANT NONSUPPORT
MARK CHRISTOPHER RUNYON, age 47 of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR MORE BUT UNDER $10,000
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $10,000 OR MORE BUT UNDER $1,000,000
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT/FAILURE TO RENDER AID OR ASSISTANCE
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 1st OFFENSE
JOSHUA RAY SHORT , age 34 of Glasgow:
FRAUDULENT USE OF A CREDIT/DEBIT CARD $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
FRAUDULENT USE OF A CREDIT/DEBIT CARD $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
THEFT BY DECEPTION, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000.
THEFT BY DECEPTION, UNDER $500
THEFT BY DECEPTION, UNDER $500
LEE WESLEY ELMORE , age 39 of Glasgow:
32 counts of CRIMINAL POSSESSION OF A FORGED INSTRUMENT, 2nd Degree
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, UNDER $500
ASHLEY BROOKE MARTIN, age 44 of Albany:
FALSE STATEMENT/MISREPRESENT TO RECEIVE BENEFITS over $100
SHAWN S HOUCHIN, age 42 of Bowling Green:
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1ST DEGREE
ERROL G COUCH, JR, age 35 of Glasgow
and
CHEYENNE COUCH , age 33 of Glasgow:
CRIMINAL ABUSE, 1st DEGREE, CHILD 12 OR UNDER
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
MICHAEL EDWARD JOHNSON, age 32 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE-Meth 2nd Offense
POSSESSION OF A HANDGUN BY A CONVICTED FELON
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1st DEGREE
FRED NONE STARK, age 60 of Glasgow
and
AMANDA LEE DAVIDSON, age 33 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
ENDANGERING THE WELFARE OF A MINOR
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
ENDANGERING THE WELFARE OF A MINOR
ANGEL MANUEL BANEGAS, age 27 of Glasgow
and
DOMENICA ELIZABETH BENNETT, age 25 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 2ND DEGREE (Anabolic Steroid)
TRAFFICKING IN MARIJUANA, LESS THAN EIGHT OUNCES 1st Offense
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS-Weapon Enhancement
ENDANGERING THE WELFARE OF A MINOR
ENDANGERING THE WELFARE OF A MINOR
DEONDRE M. AUSTIN, age 22 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
BRIAN L. LYONS, age 40 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF BURGLAR’S TOOLS
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
JORDAN KANE JOHNSON, age 27 of Glasgow:
POSSESSION OF A HANDGUN BY A CONVICTED FELON
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE, (HYDROCODONE), 10 OR MORE DOSAGE UNITS
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 2ND DEGREE (LORTAB), LESS THAN 20 DOSAGE UNITS
TRAFFICKING IN MARIJUANA, 8 OZS OR MORE BUT LESS THAN 5 LBS, 1st OFFENSE
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE (XANAX), 20 OR MORE DOSAGE UNITS
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
ILLEGAL POSSESSION OF A LEGEND DRUG
CHAROLETTE M WOODCOCK, age 47 of Glasgow:
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE), LESS THAN 2 GRAMS, 1st OFFENSE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNNY LEE BRAGG, age 52 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE
MICHAEL WESLEY FINN, age 28 of Vine Grove:
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (methamphetamine)
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
ELIZABETH NICOLE RAYNER, age 32 of Horse Cave:
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (methamphetamine)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
CARELESS DRIVING
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
JOHN TYLER ADWELL, age 31 of Smiths Grove:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
TIMOTHY DALE CLOYD, age 31 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE), 3RD OR MORE OFFENSE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
TREY T BOSSE, age 21 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
CARELESS DRIVING
EDDIE POTTER COOK, age 29 of Summer Shade:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
FAILURE OF OWNER TO MAINTAIN REQUIRED INSURANCE-1st Offense
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 1st OFFENSE.
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
REAR LICENSE PLATE NOT ILLUMINATED
JACOB M CHAMBERS, age 19 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
TABATHA M BLAKLEY, age 33 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (HYDROCODONE & MORPHINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
PRESCRIPTION CONTROLLED SUBSTANCE NOT IN PROP.ER CONTAINER, 1ST OFFENSE
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 1ST OFFENSE
REAR LICENSE PLATE NOT ILLUMINATED
WENDY CHRISTINE FURBUSH, age 53 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
JESSE ALAN MASSARO, age 61 of TN:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (Meth)-Weapon Enhancement
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE (Alprozolam)
CARRYING A CONCEALED DEADLY WEAPON
REAR LICENSE PLATE NOT ILLUMINATED
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
VINCENT PAUL MCALISTER, age 33 of Park City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
ROBERT E SUVER , age 51 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
BRANDI N KERSEY, age 25 of Horse Cave
and
BRANDON S RAGLAND, age 28 of Bowling Green:
CRIMINAL POSSESSION OF A FORGED INSTRUMENT 1st Degree
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
Additionally, Kersey was charged with:
RESISTING ARREST
MENACING
DONNIE RAY ALLEN, age 57 of Tompkinsville:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (MORPHINE)
PRESCRIPTION CONTROLLED SUBSTANCE NOT IN PROPER CONTAINER-1ST OFFENSE
DAVID ALLEN RUPE, age 37 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE(Methamphetamine & Hydrocodone)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
RICKY WALLACE CARDWELL, JR., age 33 of Horse Cave:
POSSESSION OF A HANDGUN BY A CONVICTED FELON
WANTON ENDANGERMENT, 1st DEGREE
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1st DEGREE
ELIZABETH ANN MARTIN, age 51 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (Methadone)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERT ADAM SHIRLEY, age 31 of Glasgow:
RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
STANLEY CHAPMAN, JR., age 45 of Smiths Grove:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION (CONTROLLED SUBSTANCES), LESS THAN $10,000
WANTON ENDANGERMENT, 2ND DEGREE
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE
POSSESSION OF A HANDGUN BY A CONVICTED FELON
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1ST DEGREE
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE; HYDROCODONE; & OXYCODONE),
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE PRECURSOR 2nd or more offense
RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE (ALPRAZOLAM)
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
JOSEPH DALE HARPER, age 44 of Glasgow:
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF A CONTROLLED SUBSTANCE WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 4TH OFFENSE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
LICENSE TO BE IN POSSESSION
CARELESS DRIVING
THOMAS JOE DILLEY, JR., age 27 of Glasgow:
BURGLARY, 3RD DEGREE
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION (CONTROLLED SUBSTANCES), LESS THAN $10,000
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, UNDER $500
CRIMINAL MISCHIEF, 3RD DEGREE
NADIR MULAOSMANOVIC, age 23 of Bowling Green:
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE), 2 GRAMS OR MORE, 2ND OFFENSE
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (OXYCODONE), LESS THAN 10 DOSAGE UNITS, 2ND OFFENSE
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE (XANAX), LESS THAN 20 DOSAGE UNITS
TRAFFICKING IN LEGEND DRUGS, 1st OFFENSE
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
RESISTING ARREST
DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE
MENACING
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE
RUFUS EARL HUFF II, age 42 of Glasgow:
ASSAULT, 2ND DEGREE
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1ST DEGREE
BRIAN DALE PARNELL, age 26 of Horse Cave
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $10,000 OR MORE BUT UNDER $1,000,000
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $10,000 OR MORE BUT UNDER $1,000,000
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1st DEGREE
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 1st DEGREE
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE
BERNARD WAYNE WEYRAUCH, age 41 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
PROMOTING CONTRABAND, 1st DEGREE
CHARLES CHRISTOPHER VIBBERT, age 46 of Glasgow:
ASSAULT, 3Ro DEGREE, POLICE OFFICER
RESISTING ARREST
DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE
MENACING
ALCOHOL INTOXICATION IN A PUBLIC PLACE 1st and 2nd Ofennses
PERSISTENT FELONY OFFENDER
TIMOTHY ROBERT GUESS, age 31 of Glasgow:
OBSCURING THE IDENTITY OF A MACHINE OR OTHER . PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
RECEIVING STOLEN PROPERTY UNDER $500
RECEIVING STOLEN PROPERTY UNDER $500
RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
BRUCE CARTER DOLL, JR., age 28 of Cave City
and
CLIFFORD WESLEY SHOFNER, AGE 45 OF CLARKSON:
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE(METHAMPHETAMINE), MORE THAN 2 GRAMS, 1st OFFENSE
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
CARRYING A CONCEALED DEADLY WEAPON
POSSESSION OF MARIJUANA
Additionally, Shofner faces charges of:
RECEIVING STOLEN PROPERTY UNDER $500
PERSITENT FELONY OFFENDER
Doll Jr. also faces charges of PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1st DEGREE
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE LICENSE REVOKED OR SUSPENDED FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 1ST OFFENSE
FAILURE OF NON-OWNER OPERATOR TO MAINTAIN REQUIRED INSURANCE, 1st OFFENSE
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
CHARLES ETHAN CLAY, AGE 26 OF CARROLTON
AND
AMBER DENISON MESKER, AGE 23 OF AUSTIN
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE), MORE THAN 2 GRAMS, 1ST OFFENSE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
Additionally, Clay faces charges of:
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1ST DEGREE
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
IMPROPER OR NO WINDSHIELD
RECKLESS DRIVING
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