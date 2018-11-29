BARREN COUNTY GRAND JURY INDICTMENTS

JONATHAN ANTONIO KIRK age 30 of Glasgow:
FAILURE TO COMPLY WITH SEX OFFENDER REGISTRATION, 2nd or more offense
FAILURE TO NOTIFY ADDRESS CHANGE TO DEPARTMENT OF Transportation
LARRY KEVIN OAKLEY age 38 of Glasgow:
SEXUAL ABUSE, 1st DEGREE, IN A CONTINUING COURSE OF CONDUCT, CHILD LESS THAN 12 YEARS OLD
RYAN OWEN DUGGER age 21 of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR MORE BUT UNDER $10,000
THEFT BY UNLAWFUL TAKING O DISPOSITION, UNDER $500
DEON ROBERTS age 21 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLL D SUBSTANCE, 1sr DEGREE-Meth
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
DAVID HUNTER BOWLES, age 23 of Glasgow:
RECEIVING STOLEN PROPERTY (FIREARM)
MICHAEL RAY ABNEY age 32 of Cave City
(COUNTS 1 & 2)
-AND-
BETTY J KEYES age 43 of Cave City
(COUNTS 3 & 4)
COUNT 1: RAPE, 3Ro DEGREE
COUNT 2: SODOMY, 3R0 DEGREE
COUNT 3: COMPLICITY TO RAPE, 3Ro DEGREE
COUNT 4: COMPLICITY TO SODOMY, 3Ro DEGREE
ETHAN L HATFIELD age 32 of Glasgow:
ARSON, 1ST DEGREE
WANTON ENDANGERMENT, 1ST DEGREE (two counts)
CRIMINAL MISCHIEF, 1ST DEGREE
CHRISTY K MCCLELLAN age 22 of Glasgow:
COUNT 1: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (METHAMPHETAMINE)
COUNT 2: ENDANGERING THE WELFARE OF A MINOR
JEFFREY D ROWE age 38 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE-Meth,2nd offense
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS/ETC. WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY (AGGRAVATOR), 2ND OFFENSE
CRIMINAL TRESPASS, 2ND DEGREE
ROBERT CHRISTOPHER BROWNING age 41 of Glasgow:
CRIMINAL POSSESSION OF A FORGED INSTRUMENT-1st Degree
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sT DEGREE (METHAMPHETAMINE
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (HYDROCODONE)
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE1 1 sT DEGREE (MORPHINE)
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
DAKOTA ALLEN FIELDS, age 27 of Glasgow:
ASSAULT, 3Ro DEGREE, POLICE OFFICER
DUI-3rd Offense
GIVING OFFICER FALSE IDENTIFYING INFORMATION
LAYMON CLEO RIGGS age 41 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (HYDROCODONE),
CARRYING A CONCEALED DEADLY WEAPON
FAILURE OF NON-OWNER OPERATOR TO MAINTAIN REQUIRED Insurance -1st Offense
FAILURE TO WEAR SEATBELT
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
KODY LEE CASTLEBERRY age 27 of Scottsville:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE
FAILURE TO ILLUMINATE HEAD LAMPS
JOHN EBBIN TILLBERRY age 47 of Horse Cave:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DUI-1st Offense
JAMES EVANS ARMS age 32 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 st DEGREE-Meth-2nd Offense
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT,
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
DISPLAY OF ILLEGAL/ALTERED REGISTRATION PLATE
ROBERT SUVER age 51 of Glasgow:
CRIMINAL POSSESSION OF A FORGED INSTRUMENT-1st Degree
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (METHAMPHETAMINE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
JIMMY H MINTON age 55 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
JOSEPH D HARPER age 45 of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (METHAMPHETAMINE)
JOHN ANDREW JOHNSON age 34 of Glasgow:
BURGLARY, 2ND DEGREE
ATTEMPTED KIDNAPPING
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
ASSAULT, 4TH DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE, NO VISIBLE Injury
TERRORISTIC THREATENING, 3RD DEGREE
BILLY DWIGHT KITCHENS age 40 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
THEFT OF IDENTITY OF ANOTHER WITHOUT CONSENT,
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS,
POSSESSION OF MARIJUANA
GIVING OFFICER FALSE IDENTIFYING INFORMATION,
GREGORY JOSEPH MCCAULEY age 35 of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS,
POSSESSION OF MARIJUANA
REAR LICENSE PLATE NOT ILLUMINATED
INSTRUCTIONAL PERMIT VIOLATIONS
JOSHUE ALLEN MILLER AGE 26 OF Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS,
LINDSEY MARTIN REEDER age 25 of Bowling Green:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBST CE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE
ASHLEY BROOK COSTELLO age 36 of Glasgow:
ASSAULT, 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE
HOLLY DIANE SHEL TON age 31 of Glasgow:
ASSAULT, 2ND DEGREE
CRIMINAL MISCHIEF, 15T DEGREE
DUI-1st Offense
FAILURE TO WEAR SEATBELT
TABITHA MICHELLE MARTIN age 33 of Austin:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBST NCE, 1ST DEGREE Hydrocodone 2nd Offense
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