BARREN COUNTY GRAND JURY INDICTMENTS

THE BARREN COUNTY GRAND JURY HAS RETURNED THE FOLLOWING INDICTMENTS:
BRANDON JEAN ZYGAI of Cave City:
WANTON ENDANGERMENT, 1sT DEGREE
ASSAULT, 4TH DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE
VIOLATION OF KENTUCKY EPO/DVO
CRIMINAL MISCHIEF, 1sT DEGREE
JOSEPH PRESTON LANE of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $10,000 Or More but under $1 Million
MICHAEL RAY ABNEY and LAYMON CLEO RIGGS IlI of Cave City:
BURGLARY, 3RD DEGREE
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR More but under $10,000
TODD A OOM of Cave City:
RECEIVIN_G STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS Than $10,000
CHRISTOPHER TODD YATES of Mount Eden:
RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS Than $10,000
POSSESSION OF A ND CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE Methamphetamine 2nd Degree
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
OPERATING ON A SUSPENDED/REVOKED OPERATOR’S LICENSE
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1 ST DEGREE
AARON CHARLES HODGE and BRITT ANY ANN KIDD:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (METHAMPHETAMINE)
RECEIVING STOLEN PROPERTY UNDER $500
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
In addition, Hodge is charged with:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 3Ro DEGRE , (GABAPENTIN)
FAILURE TO WEAR SEATBELT
RECKLESS DRIVING
ERIC BALLARD VINCENT of Hiseville:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
STEVEN LYNN PATRICK of Glasgow:
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 18T DEGREE
RECKLESS DRIVING
SPEEDING
ELIZABETH ANN WILEY of Glasgow:
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE-Morphine
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE-Methamphetamine
PRESCRIPTION CONTROLLED SUBSTANCE NOT IN PROPER CONTAINER, 1 st OFFENSE
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE
STEVEN LARAY COLE of Glasgow and JESSICA LEE KEYES of Glasgow:
WANTON ENDANGERMENT, 18T DEGREE
In addition, Cole is charged with:
NO OPERATOR’S/MOPED LICENSE
FAILURE TO WEAR SEATBELT
Richie Dean Lawson of Burkesville:
Tampering with Physical Evidence
POSSESSION of Controlled Substance, 1st Degree-Methamphetamine
Drug Paraphernalia Buy/Possess
Operating on a Suspended License
DAVID HUNTER BOWLES of Munfordville:
THEFT BY DECEPTION, $500 OR MORE BUT LE S THAN $10,000
DONALD GENE ELLIS of Frankfort and JESSICA HAYS of Bowling Green:
Possession of Controlled Substance 1st Degree-Meth
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
POSSESSION OF MARIJUANA
In addition, Ellis is charged with:
FAILURE OF OWNER TO MAINTAIN REQUIRED INSURANCE, 2nd or More Offense
NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
DAKOTA ALLEN FIELDS of Glasgow, ROBERT ALLEN FIELDS of Glasgow, and TERESA LYNN HAGAN of Horse Cave:
POSSSSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1 sT DEGREE (METHAMPHETAMINE)
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
POSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 2ND DEGREE-Ecstasy
Possession of Synthetic Drugs
Possession of Drug Paraphernalia
In addition, Hagan and Dakota Field are charged with:
Endangering Welfare of a Minor
Fields is also charged with:
RESISTING ARREST
Robert Fields is also charged with Menacing
MARGARET SPAETHE
MARGARET ANNE RUSSELL-SPAETHE of Smiths Grove:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA—Buy/Possess
MICHAEL RAY ABNEY of Cave City:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA– BUY/POSSESS
GREGORY SCOTT RHODES of Ohio:
RAPE, 1ST DEGREE
DEONDRE M AUSTIN of Glasgow and MEGAN A COOK of Ferguson:
TRAFFICKING IN A CONT OLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE-Meth
RECEIVING STOLEN PRO ERTY (FIREARM)
DRUG PARAPHERNALIA– BUY/POSSESS
CARRYING A CONCEALED DEADLY WEAPON
POSSESSION OF MARIJUANA
In addition, Austin is charged with:
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
PERSISTENT FELONY OFF NDER, 2ND DEGREE
REBECCA JEAN DAVIDSON of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTRO LED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
REAR LICENSE PLATE NOT I LUMINATED
WILLIAM FREDERICK “RICK” FENNECKEN of Glasgow:
SEXUAL ABUSE, 1 sT DEGREE , IN A CONTINUING COURSE OF CONDUCT, CHILD 12 YEARS OR YOUNGER (2 COUNTS)
WESLEY ERVIN CAPE OF Cave City:
SODOMY, 1st DEGREE, VICTIM UNDER 12 YEARS OF AGE
UNLAWFUL TRANSACTION WITH A MINOR, 1 st DEGREE
SEXUAL ABUSE, 1st DEGREE, IN A CONTINUING COURSE OF CONDUCT
SODOMY, 2ND DEGREE IN A CONTINUING COURSE OF CONDUCT
Rape 2nd Degree
Rape 3rd Degree]
Sexual Abuse 2nd Degree & Sexual Abuse 3rd Degree
TIMOTHY M JEWELL of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $10,000 OR MORE BUT UNDER $1,000,000
CRIMINAL MISCHIEF, 1st DEGREE
A different TIMOTHY M JEWELL of Glasgow:
ASSAULT, 3RD DEGREE (POLICE OFFICER)
RESISTING ARREST
DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE
ALCOHOL INTOXICATION IN A PUBLIC PLACE 1st and 2nd Offense
STEPHEN KYLE ABSTON of Glasgow:
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR MORE BUT UNDER $10,000
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
TONY PAUL HARPER, JR of Horse Cave:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE-Meth
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
MAVERICK WAYNE PARR of Glasgow:
RAPE, 1ST DEGREE, VICTIM UNDER 12YEARS OF AGE
SODOMY, 1ST DEGREE, VICTIM UNDER 12 YEARS OF AGE
PROMOTING A SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
SEXUAL ABUSE, 1 sT DEGREE
RAPE, 3RD DEGREE (4 Counts)
POSSESSION OR VIEWING OF MATTER PORTRAYING A SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
DISTRIBUTION OF MATTER PORTRAYING SEXUAL PERFORMANCE BY A MINOR
DONYA JABBAR PIPKIN of Tompkinsville:
PROMOTING CONTRABAND, 1st DEGREE
DRUG PARAPHERNALIA-BUY/POSSESS
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE, (CLONAZEPAM)
PERSISTENT FELONY OFFENDER, 1ST DEGREE
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