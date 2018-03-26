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BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE FOR MONDAY, MARCH 26, 2018

on 03/26/2018 |

IN HIGH SCHOOL SOFTBALL TODAY…GLASGOW TRAVELS TO RUSSELL COUNTY; BARREN COUNTY PLAYS AT BOWLING GREEN; CAVERNA VISITS MONROE COUNTY; HART COUNTY HOSTS WARREN CENTRAL FOR A VARSITY DOUBLEHEADER; EDMONSON COUNTY ENTERTAINS RUSSELLVILLE; METCALFE COUNTY WELCOMES PRAIRIE CENTRAL, ILLINOIS; AND ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO SOUTH WARREN.

AND IN BASEBALL THIS AFTERNOON…GLASGOW IS AT HOME AGAINST GREEN COUNTY; HART COUNTY HOSTS JOHN HARDIN; EDMONSON COUNTY TRAVELS TO WHITESVILLE TRINITY; METCALFE COUNTY WELCOMES CAMPBELLSVILLE; MONROE COUNTY ENTERTAINS ADAIR COUNTY; AND ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS LOGAN COUNTY.

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Mon 26

Glasgow First Church of the Nazarene Revival

March 26 @ 6:30 PM - March 28 @ 7:30 PM
Fri 30

Peters Creek Baptist Church Good Friday Service

March 30 @ 6:30 PM - 7:30 PM
Sun 01

Peters Creek Missionary Baptist Church Easter Sunrise Service

April 1 @ 6:00 AM - 7:00 AM
Sun 01

Glasgow Faith Church Sunrise Service

April 1 @ 6:00 AM - 7:00 AM
Sat 07

ARC of Barren County Fundraiser at Ralphies

April 7 @ 10:00 AM - 11:30 PM
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