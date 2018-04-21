BASEBALL/SOFTBALL SCORES

BASEBALL/SOFTBALLL SCOREBOARD
SATURDAY, 4/21
BASEBALL
GLASGOW ___16___ METCALFE COUNTY ___6___ (5 Innings)
BARREN COUNTY ___10___ GALLATIN, TN ___2___
CAVERNA ___0___ TODD CENTRAL __13___ (5 Innings)
EDMONSON COUNTY ___4___ CUMBERLAND COUNTY ___5___
SOFTBALL
GLASGOW ___6___ SOMERSET ___8___
BARREN COUNTY ___11___ SOUTH WARREN ___16___
CAVERNA ___2___ CAMPBELLSVILLE ___18___ (3 Innings)
HART COUNTY ___4___ RUSSELLVILLE __3___
MONROE COUNTY ___13___ ADAIR COUNTY ___11___
ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL SOFTBALL SCHEDULE…GLASGOW FACES OWENSBORO AT EDMONSON COUNTY HIGH SCHOOOL; CAVERNA HOSTS BOTH FORT KNOX AND FRANKFORT; HART COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY; AND EDMONSON COUNTY ENTERTAINS WARREN CENTRAL.
AND IN BASEBALL ACTION TODAY…GLASGOW TRAVELS TO CAMPBELLSVILLE; BARREN COUNTY TAKES ON BOTH SMITH COUNTY, TENNESSEE, AND WESTMORELAND, TENNESSEE; CAVERNA HOSTS A DOUBLEHEADER AGAINST PORTLAND CHRISTIAN; HART COUNTY PLAYS BOTH GALLATIN, TENNESSEE, AND JACKSON COUNTY, TENNESSEE; EDMONSON COUNTY GOES TO UNIVERSITY HEIGHTS; METCALFE COUNTY FACES BOTH WAYNE COUNTY AND WHITLEY COUNTY; AND MONROE COUNTY ENTERTAINS CUMBERLAND COUNTY.
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