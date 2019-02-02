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BASKETBALL SATURDAY NIGHT

on 02/02/2019 |

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW’S BOYS TRAVEL TO CLINTON COUNTY FOR A VARSITY ONLY GAME THAT WILL BEGIN AT APPROXIMATELY 7:00. JOE MYERS AND BRUCE TRABUE WILL HAVE THE BROADCAST AROUND 6:50 ON LITE 102.3, WCLU 103.1 F.M. AND 1490 A.M., AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM. THOSE ATTENDING THE GAME IN ALBANY WILL BE ABLE TO TUNE INTO THE BROADCAST INSIDE THE GYM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.

IN OTHER BOYS ACTION TONIGHT…BARREN COUNTY TRAVELS TO FACE DAVIESS COUNTY; HART COUNTY WELCOMES NELSON COUNTY; RUSSELL COUNTY VISITS MARION COUNTY; WARREN CENTRAL HOSTS COLLINS HIGH SCHOOL; AND GREENWOOD FACES OWENSBORO CATHOLIC.

IN GIRLS GAMES…EDMONSON COUNTY HOSTS WARREN CENTRAL; CLINTON COUNTY ENTERTAINS LOGAN COUNTY; AND RUSSELL COUNTY TAKES ON WAYNE COUNTY.

AND IN A GIRL/BOY DOUBLEHEADER, METCALFE COUNTY GOES TO CAMPBELLSVILLE.

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