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BASKETBALL SCORES FROM LAST NIGHT AND THE BASKETBALL SCHEDULE FOR SATURDAY NIGHT

on 01/06/2018 |

BOYS ACTION FRIDAY NIGHT
GLASGOW 75 SOUTH WARREN 65
ADAIR COUNTY 78 BARREN COUNTY 65
CAVERNA 78 HART COUNTY 69
EDMONSON CO 60 WHITESVILLE TRINITY 51
CLINTON CO 75 METCALFE CO 51
MONROE CO 63 ALLEN CO-SCOTTSVILLE 46
WARREN CENTRAL 59 WARREN EAST 48
BOWLING GREEN 73 GREENWOOD 61

GIRLS
SOUTH WARREN 70 GLASGOW 31
CHRISTIAN CO 65 BARREN CO 61
CAVERNA 57 HART CO 56
EDMONSON CO 62 WHITESVILLE TRINITY 31
METCALFE CO 64 CLINTON CO 61
ALLEN CO-SCOTTSVILLE 49 MONROE CO 36
WARREN EAST 72 WARREN CENTRAL 45
BOWLING GREEN 63 GREENWOOD 28

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW’S BOYS WELCOME THOMAS NELSON HIGH SCHOOL TO SCOTTIE GYM FOR A JV/VARSITY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 5:00. JOIN JOE MYERS AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF THE VARSITY GAME AROUND 6:15 ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.

GLASGOW’S GIRLS ARE ALSO IN ACTION TONIGHT AT TODD CENTRAL FOR A JV/VARSITY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 5:00.

IN OTHER GIRLS GAMES…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TAKES ON MUHLENBERG COUNTY; MONROE COUNTY FACES GRAYSON COUNTY; AND EDMONSON COUNTY HOSTS MEADE COUNTY.

IN A BOYS CONTEST, ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE WELCOMES EDMONSON COUNTY.

AND IN GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY HOSTS WARREN CENTRAL; AND GREENWOOD IS AT HOME AGAINST LOGAN COUNTY.

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Tue 09

CASA 101 Information Session

January 9 @ 5:30 PM - 6:30 PM
Wed 10

Glasgow High School SBDM Council

January 10 @ 3:30 PM - 5:00 PM
Wed 10

2017/18 Glasgow High School SBDM Council Meeting Schedule

January 10 @ 4:00 PM - 5:00 PM
Thu 18

Highland Elementary SBDM Council Meeting

January 18 @ 4:30 PM - 6:00 PM
Wed 14

2017/18 Glasgow High School SBDM Council Meeting Schedule

February 14 @ 8:00 AM - 5:00 PM
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