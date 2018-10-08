Logo


Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Navigation

BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 11, 2018

on 08/10/2018 |

 

 

 

 

 

BIRTHDAYS

Ashanti Gore 16
Tresia Sexton
Maylee Sexton 8
Jacob Coomer
Justin Shirley
Amanda Hawkins
Bill Keown

ANNIVERSARIES
Greg and Laura Harris 28

Recent Posts

No Responses to “BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 11, 2018”

Please Leave a Reply

CHECK OUT WCLUSPORTS.COM TO KEEP UP WITH ALL LOCAL SPORTS EVENTS, SCHEDULES, SCORES, AND MUCH MORE!

 


Person of the Day

ASHANTI GORE

SPONSORED 

BY A LITTLE TASTE OF TEXAS

Request a Person of the Day

 

Weather Forecast

Dense Fog Advisory

Issued:
2:53 AM CDT on August 11, 2018
Expires:
9:00 AM CDT on August 11, 2018
Overcast
Currently
65°
Overcast
Chance of a Thunderstorm
Saturday 08/11 40%
High 86° / Low 66°
Chance of a Thunderstorm
Clear
Sunday 08/12 10%
High 85° / Low 63°
Clear
Clear
Monday 08/13 20%
High 87° / Low 64°
Clear
Wunderground.com

WCLU-FM PUBLIC INSPECTION FILE

WCLU-AM PUBLIC INSPECTION FILE

 

© 2017. All Rights Reserved. Royse Radio, Inc.

Person of the Day Request

Fields denoted with an asterisk (*) are required. Please keep in mind we usually select the Person of the Day two weeks in advance, so allow advanced notice when submitting.
  • Is it their birthday or anniversary? Are they retiring? Etc.
  • If you have a photo of the person you're requesting, you may submit that as well.
  • In case we need more information.
  • So that we may contact you.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.