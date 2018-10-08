BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 11, 2018

BIRTHDAYS
Ashanti Gore 16
Tresia Sexton
Maylee Sexton 8
Jacob Coomer
Justin Shirley
Amanda Hawkins
Bill Keown
ANNIVERSARIES
Greg and Laura Harris 28
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ASHANTI GORE
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