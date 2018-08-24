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BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 25, 2018

on 08/24/2018 |

 

 

 

 

 

 

BIRTHDAYS

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Linda Belcher
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Patty Riggs 80
Dre Garrett
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Darrell Holt 50
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ANNIVERSARIES
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  • In case we need more information.
  • So that we may contact you.
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