BIRTHDAYS
Lori Sloan
Mariam Gibson
Linda Belcher
Junior Morrison
Patty Riggs 80
Dre Garrett
Harley Wiley
Darrell Holt 50
Nancy Jolly
ANNIVERSARIES
Kenneth and Pat Esters 62
No Responses
to “BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 25, 2018”
CHECK OUT WCLUSPORTS.COM TO KEEP UP WITH ALL LOCAL SPORTS EVENTS, SCHEDULES, SCORES, AND MUCH MORE!
CECIL AND BEV JONES
SPONSORED
BY A LITTLE TASTE OF TEXAS
WCLU-FM PUBLIC INSPECTION FILE
WCLU-AM PUBLIC INSPECTION FILE
No Responses to “BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SATURDAY, AUGUST 25, 2018”