on 09/16/2017 |

Birthdays

Shelia Jolly (56)

Gale Smith

Jewel Searcy

Jeff Moore

Stuart Kerley

Lawrence Lessenberry (61)

Diane Harper

Mason Deckard

Gary Wilson

Stewart Kerley

Diane Cloyd

Larry Hare

Anniversaries

Doug and Martha Hawks (50)

Glenn and Judy Reeves

Orval and Ruby Nunnally

Doris and Bernard Francis (11)

William and Linda Wheeler (40)