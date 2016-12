on 12/22/2016



Birthdays

Ruth Jean Sharp

Tracy Deckard

Jamie Deckard 38

Paul Pace

Sue Furlong

Emma Kate Smith 10

Angie Riherd-Brown

Ann Balard

Linda Stewart

Leighanne Emberton 40

Gwen Barbour

Megan Richardson

Francesca Dietorre 17

Caroline Kinsman 16

William Stewart 60

Jamie Stearns Lawson

Caroline Kinsman 16

Dakota Craddock

Anniversaries

Jim and Sandra Helsley 53

Billy and Joanne Hughes

James and Betty Pedigo 65