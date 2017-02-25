BOYS 4TH REGION DRAW COMPLETE

THE BOYS FOURTH REGION TOURNAMENT BEGINS TUESDAY AT DIDDLE ARENA IN BOWLING GREEN AND THE FIRST ROUND MATCHUPS HAVE BEEN DETERMINED. IN THE OPENING GAME OF THE TOURNAMENT AT 6:00 TUESDAY EVENING, 15TH DISTRICT RUNNER UP BARREN COUNTY FACES BOWLING GREEN. THAT WILL BE FOLLOWED BY FRANKLIN-SIMPSON TAKING ON RUSSELL COUNTY. THE OTHER TWO FIRST ROUND GAMES WILL BE PLAYED ON WEDNESDAY WITH 15TH DISTRICT CHAMPION MONROE COUNTY FACING RUSSELLVILLE AT 6:00 AND THEN IT WILL BE CLINTON COUNTY TAKING ON GREENWOOD. THE BOYS SEMIFINALS WILL BE PLAYED ON MONDAY, MARCH 6TH, AT 6:00 AND 8:00. THE CHAMPIONSHIP GAME IS SCHEDULED FOR TUESDAY, MARCH 7TH, AT 6:00.
TICKETS ARE SIX DOLLARS IF PURCHASED IN ADVANCE OR EIGHT DOLLARS IF PURCHASED AT THE DOOR. ALL PARKING WILL BE FIVE DOLLARS.
WE WILL HAVE LIVE COVERAGE OF EVERY GAME IN THE BOYS AND GIRLS 4TH REGION TOURNAMENTS ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM.