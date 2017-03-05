THE GIRLS FOURTH REGION CHAMPIONSHIP GAME WILL BE PLAYED THIS AFTERNOON AS MONROE COUNTY TAKES ON RUSSELL COUNTY AT 3:00 AT DIDDLE ARENA IN BOWLING GREEN. THE LADY FALCONS WILL BE LOOKING FOR THEIR FIRST REGION TITLE SINCE 1996 WHILE THE LADY LAKERS HAVE NEVER WON A FOURTH REGION CHAMPIONSHIP. YOU CAN HEAR THE GAME WITH JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE STARTING AT 2:50 ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAME WILL BE ABLE TO TUNE INTO OUR BROADCAST INSIDE THE ARENA ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.
GIRLS FOURTH REGION CHAMPIONSHIP
on 03/05/2017 |
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