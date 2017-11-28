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GLASGOW LADY SCOTTIE’S BEGIN BASKETBALL SEASON TONIGHT

on 11/28/2017 |

THE GLASGOW LADY SCOTTIE BASKETBALL TEAM OPENS ITS SEASON TONIGHT WITH A HOME GAME AGAINST SOMERSET.  IT WILL BE A VARSITY GAME ONLY THAT BEGINS AT 6:00.  JOE MYERS AND BRUCE TRABUE WILL HAVE THE BROADCAST BEGINNING AT 5:50 ON 1490 WCLU AND ONLINE AT WCLURADIO.COM OR PLAYWCLU.COM.

IN OTHER GIRLS GAMES…CAVERNA GOES TO CAMPBELLSVILLE; METCALFE COUNTY ENTERTAINS WARREN EAST; BOWLING GREEN PLAYS AT BRECKINRIDGE COUNTY; AND WARREN CENTRAL WELCOMES RUSSELLVILLE.

IN GIRL/BOY DOUBLEHEADERS…BARREN COUNTY HOSTS GREEN COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TRAVELS TO SOUTH WARREN; MONROE COUNTY WELCOMES FRANKLIN-SIMPSON; HART COUNTY VISITS BARDSTOWN BETHLEHEM; AND EDMONSON COUNTY PLAYS AT LOGAN COUNTY.

AND IN BOYS ACTION…METCALFE COUNTY HOSTS BUTLER COUNTY; AND WARREN CENTRAL VISITS HENDERSON COUNTY.

 

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