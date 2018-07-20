Wes Royse talks with US Congressman Bret Guthrie about some federal grant dollars that are headed to Haywood:
No Responses
to “GRANT DOLLARS ARE HEADED TO HAYWOOD VFD, GUTHRIE SAYS VOLUNTEER FIREFIGHTERS ARE THE “BEST IN THE WORLD””
DOLLYWOOD PARKS AT THE GREAT SMOKY MOUNTAINS IN TENNESSEE IS THE COMPLETE SMOKY MOUNTAIN GETAWAY!
LISTEN TO WCLU LITE 102.3 FM AND 1490 AM FOR YOUR CHANCE TO WIN DOLLYWOOD TICKETS!
SYDNEY ROBERTSON
SPONSORED
BY A LITTLE TASTE OF TEXAS
Request a Person of the Day
WCLU-FM PUBLIC INSPECTION FILE
WCLU-AM PUBLIC INSPECTION FILE
No Responses to “GRANT DOLLARS ARE HEADED TO HAYWOOD VFD, GUTHRIE SAYS VOLUNTEER FIREFIGHTERS ARE THE “BEST IN THE WORLD””