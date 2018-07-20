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GRANT DOLLARS ARE HEADED TO HAYWOOD VFD, GUTHRIE SAYS VOLUNTEER FIREFIGHTERS ARE THE “BEST IN THE WORLD”

on 07/20/2018 |

Wes Royse talks with US Congressman Bret Guthrie about some federal grant dollars that are headed to Haywood:

      US Congressman Bret Guthrie

 

 

 

 

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