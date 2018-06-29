Have breakfast with the Kiwanis Club this Saturday:
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to “HAVE BREAKFAST WITH THE CAVERNA KIWANIS CLUB THIS SATURDAY, FIRST RESPONDERS EAT FOR FREE”
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Contest runs 6/23-6/30, one winner per household, tickets must be picked up by July 14th.
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