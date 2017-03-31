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HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCHEDULE FOR FRIDAY, MARCH 31

on 03/31/2017 |
Schools Sports Top Stories

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
FRIDAY, 3/31

ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL SCHEDULE…BARREN COUNTY TRAVELS TO WARREN EAST; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO GREENWOOD; MONROE COUNTY VISITS EDMONSON COUNTY; HART COUNTY IS ON THE ROAD AT ADAIR COUNTY; AND METCALFE COUNTY ENTERTAINS BUTLER COUNTY.

AND IN FAST PITCH SOFTBALL THIS AFTERNOON…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE PLAYS AT BOWLING GREEN; HART COUNTY WELCOMES LOUISVILLE FAIRDALE; EDMONSON COUNTY TRAVELS TO RUSSELLVILLE; AND METCALFE COUNTY HOSTS ADAIR COUNTY.

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