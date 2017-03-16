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HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCHEDULES

on 03/16/2017 |
Local News Schools Sports

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
THURSDAY, 3/16

IN HIGH SCHOOL SOFTBALL THIS AFTERNOON…THE GLASGOW LADY SCOTTIES PLAY THEIR SEASON OPENER AT FRANKLIN-SIMPSON, THE GAME WAS MOVED FROM HOME TO FRANKLIN-SIMPSON DUE TO SOME ELECTRICAL ISSUES AT THE AMERICAN LEGION FIELD; BARREN COUNTY ENTERTAINS TODD CENTRAL; MONROE COUNTY WELCOMES JACKSON COUNTY, TENNESSEE; CAVERNA IS AT HOME AGAINST FORT KNOX; AND METCALFE COUNTY TRAVELS TO HART COUNTY.

AND IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…BARREN COUNTY HOSTS METCALFE COUNTY; MONROE COUNTY GOES TO MACON COUNTY, TENNESSEE; CAVERNA ENTERTAINS TAYLOR COUNTY; AND HART COUNTY PLAYS AT JOHN HARDIN.

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