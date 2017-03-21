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HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCORE AND SCHEDULES

on 03/21/2017 |
News Schools Sports Top Stories

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 3/21

BASEBALL

GLASGOW ___1___ LOGAN COUNTY ___4___

BARREN COUNTY ___7___ ADAIR COUNTY ___6___

HART COUNTY ___12___ RUSSELLVILLE ___2___

METCALFE COUNTY ___4___ GREEN COUNTY ___1___

SOFTBALL

GLASGOW ___0___ WARREN EAST __12____

BARREN COUNTY __10____ METCALFE COUNTY ___0___

ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __3____ SOUTH WARREN __10____

MONROE COUNTY __5____ CUMBERLAND COUNTY __4____

HART COUNTY ___3___ NORTH HARDIN ___13___

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
TUESDAY, 3/21

IN HIGH SCHOOL BASEBALL THIS AFTERNOON…GLASGOW PLAYS AT BARREN COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TRAVELS TO MONROE COUNTY; HART COUNTY VISITS TAYLOR COUNTY; AND EDMONSON COUNTY WELCOMES CUMBERLAND COUNTY.

AND IN FAST PITCH SOFTBALL TODAY…GLASGOW IS ON THE ROAD AT MONROE COUNTY; BARREN COUNTY HOSTS RUSSELL COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO LOGAN COUNTY; CAVERNA ENTERTAINS METCALFE COUNTY; AND HART COUNTY TRAVELS TO MARION COUNTY.

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