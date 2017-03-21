HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCORE AND SCHEDULES

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 3/21
BASEBALL
GLASGOW ___1___ LOGAN COUNTY ___4___
BARREN COUNTY ___7___ ADAIR COUNTY ___6___
HART COUNTY ___12___ RUSSELLVILLE ___2___
METCALFE COUNTY ___4___ GREEN COUNTY ___1___
SOFTBALL
GLASGOW ___0___ WARREN EAST __12____
BARREN COUNTY __10____ METCALFE COUNTY ___0___
ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __3____ SOUTH WARREN __10____
MONROE COUNTY __5____ CUMBERLAND COUNTY __4____
HART COUNTY ___3___ NORTH HARDIN ___13___
BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
TUESDAY, 3/21
IN HIGH SCHOOL BASEBALL THIS AFTERNOON…GLASGOW PLAYS AT BARREN COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TRAVELS TO MONROE COUNTY; HART COUNTY VISITS TAYLOR COUNTY; AND EDMONSON COUNTY WELCOMES CUMBERLAND COUNTY.
AND IN FAST PITCH SOFTBALL TODAY…GLASGOW IS ON THE ROAD AT MONROE COUNTY; BARREN COUNTY HOSTS RUSSELL COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO LOGAN COUNTY; CAVERNA ENTERTAINS METCALFE COUNTY; AND HART COUNTY TRAVELS TO MARION COUNTY.