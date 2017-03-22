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HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCOREBOARD AND SCHEDULE

on 03/22/2017 |
Local News Schools Sports Top Stories

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
WEDNESDAY, 3/22

BASEBALL

GLASGOW ___4___ BARREN COUNTY __2____

ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ___8___ MONROE COUNTY __2____

HART COUNTY __0____ TAYLOR COUNTY __10____

EDMONSON COUNTY __5____ CUMBERLAND COUNTY __4____

SOFTBALL

GLASGOW __4____ MONROE COUNTY ___1___

BARREN COUNTY __3___ RUSSELL COUNTY __1____

ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __7____ LOGAN COUNTY ___2___

CAVERNA __0____ METCALFE COUNTY ___15___ 5 innings

HART COUNTY ___0___ MARION COUNTY ___3___

OHIO COUNTY __14____ OWENSBORO ___1___ 5innings

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
WEDNESDAY, 3/22

ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL SCHEDULE…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS BOWLING GREEN; AND METCALFE COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.

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