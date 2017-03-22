HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCOREBOARD AND SCHEDULE

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
WEDNESDAY, 3/22
BASEBALL
GLASGOW ___4___ BARREN COUNTY __2____
ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ___8___ MONROE COUNTY __2____
HART COUNTY __0____ TAYLOR COUNTY __10____
EDMONSON COUNTY __5____ CUMBERLAND COUNTY __4____
SOFTBALL
GLASGOW __4____ MONROE COUNTY ___1___
BARREN COUNTY __3___ RUSSELL COUNTY __1____
ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __7____ LOGAN COUNTY ___2___
CAVERNA __0____ METCALFE COUNTY ___15___ 5 innings
HART COUNTY ___0___ MARION COUNTY ___3___
OHIO COUNTY __14____ OWENSBORO ___1___ 5innings
BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
WEDNESDAY, 3/22
ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL SCHEDULE…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS BOWLING GREEN; AND METCALFE COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.