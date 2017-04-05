HIGH SCHOOL BASEBALL & SOFTBALL SPRING BREAK ACTION

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
WEDNESDAY, 4/5
BASEBALL
GLASGOW ___3___ OWENSBORO ___8___
ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ___0___ JEFFERSONTOWN ___12___
EDMONSON COUNTY __2____ John Hardin ___3___
BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
WEDNESDAY, 4/5
IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…GLASGOW FACES DAVIESS COUNTY IN FORT WALTON BEACH, FLORIDA; BARREN COUNTY PLAYS A DOUBLEHEADER AT ST. PAUL’S EPISCOPAL IN MOBILE, ALABAMA; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TAKES ON OHIO COUNTY; AND EDMONSON COUNTY CONTINUES PLAY IN THE VALLEY INVITATIONAL TOURNAMENT.
AND IN FAST PITCH SOFTBALL…MONROE COUNTY PLAYS AT DOUBLEHEADER AGAINST LETCHER COUNTY CENTRAL; AND HART COUNTY HOSTS RUSSELL COUNTY.