HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHEDULE FOR MONDAY, JANUARY 22

BASKETBALL SCHEDULE
MONDAY, 1/22
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW WELCOMES ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TO SCOTTIE GYM FOR A 15TH DISTRICT GIRL/BOY DOUBLEHEADER WITH THE GIRLS PLAYING FIRST AT 6:00. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE OF BOTH CONTESTS ON 1490 WCLU AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.
IN A GIRLS GAME TONIGHT, CAVERNA HOSTS BARDSTOWN BETHLEHEM.
AND IN A BOYS CONTEST, BOWLING GREEN ENTERTAINS FRANKLIN-SIMPSON.
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