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HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHEDULE FOR MONDAY, JANUARY 22

on 01/22/2018 |

BASKETBALL SCHEDULE

MONDAY, 1/22

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW WELCOMES ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE TO SCOTTIE GYM FOR A 15TH DISTRICT GIRL/BOY DOUBLEHEADER WITH THE GIRLS PLAYING FIRST AT 6:00.  JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE OF BOTH CONTESTS ON 1490 WCLU AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.

IN A GIRLS GAME TONIGHT, CAVERNA HOSTS BARDSTOWN BETHLEHEM.

AND IN A BOYS CONTEST, BOWLING GREEN ENTERTAINS FRANKLIN-SIMPSON.

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Mon 22

Caverna vs. Bethleham Basketball (Girls)

January 22 @ 5:30 PM
Mon 22

Glasgow vs. Allen County-Scottsville Basketball (Girls & Boys)

January 22 @ 6:00 PM
Tue 23

Barren County @ Logan County Basketball (Girls & Boys)

January 23 @ 6:00 PM
Tue 23

Glasgow vs. LaRue County Basketball (Girls & Boys)

January 23 @ 6:00 PM
Tue 23

Metcalfe County @ Edmonson County Basketball (Girls & Boys)

January 23 @ 6:00 PM
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