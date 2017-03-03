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HIGH SCHOOL BASKETBALL TOURNAMENT RESUMES TONIGHT

on 03/03/2017 |
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BASKETBALL SCHEDULE
FRIDAY, 3/3

THE GIRLS FOURTH REGION TOURNAMENT RESUMES TONIGHT WITH SEMIFINAL ACTION AT DIDDLE ARENA IN BOWLING GREEN. FIRST, IT WILL BE MONROE COUNTY TAKING ON METCALFE COUNTY AT 6:00. THAT WILL BE FOLLOWED BY RUSSELL COUNTY GOING UP AGAINST SOUTH WARREN AT 8:00. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE OF BOTH GAMES STARTING AT 5:50 ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAMES WILL BE ABLE TO TUNE INTO OUR BROADCAST INSIDE THE ARENA ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.

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