HIGH SCHOOL HOOPS SCHEDULE AND SCOREBOARD

BASKETBALL SCOREBOARD
FRIDAY, 2/17
GIRLS
GLASGOW __43____ FRANKLIN-SIMPSON ___35___
BARREN COUNTY __60___ CLINTON COUNTY __24____
MONROE COUNTY __83____ WARREN EAST __51____
CAVERNA ___44___ METCALFE COUNTY __80____
GREENWOOD __63____ LOGAN COUNTY __44____
TODD CENTRAL ___45___ CALDWELL COUNTY ___64___
WARREN CENTRAL __44____ DAVIESS COUNTY __41____
SOUTH WARREN __52____ HOPKINSVILLE __43____
BOYS
GLASGOW __44____ FRANKLIN-SIMPSON ___90___
BARREN COUNTY __65____ CLINTON COUNTY ___56___
MONROE COUNTY ___76___ WARREN EAST ___71___
CAVERNA __80____ METCALFE COUNTY __65____
SOUTH WARREN ___71___ DAVIESS COUNTY __48____
TODD CENTRAL ___65___ CALDWELL COUNTY ___85___
BASKETBALL SCHEDULE
FRIDAY, 2/17
IT’S THE FINAL NIGHT OF THE REGULAR SEASON IN HIGH SCHOOL BASKETBALL. ON TONIGHT’S SCHEDULE…IN GIRL/BOY DOUBLEHEADERS…ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS RUSSELL COUNTY; HART COUNTY TRAVELS TO ADAIR COUNTY; EDMONSON COUNTY VISITS GREENWOOD; METCALFE COUNTY GOES TO WASHINGTON COUNTY; AND CUMBERLAND COUNTY PLAYS AT GREEN COUNTY.
IN BOYS ACTION, WARREN CENTRAL HOSTS JOHN HARDIN.
AND IN A GIRLS GAME, RUSSELLVILLE ENTERTAINS DAWSON SPRINGS.