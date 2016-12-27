HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARD AND SCHEDULE

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 12/27
GIRLS
BARREN COUNTY __41____ BARDSTOWN __44____
EDMONSON COUNTY __63____ RUSSELLVILLE __19____
BOYS
BARREN COUNTY ___50___ CLINTON COUNTY __53____
EDMONSON COUNTY __45____ OHIO COUNTY __52____
BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 12/27
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…THE GLASGOW LADY SCOTTIES WELCOME WARREN CENTRAL TO SCOTTIE GYM FOR A JV/VARSITY DOUBLEHEADER BEGINNING AT 6:00. JOIN JOE MYERS AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF THE VARSITY GAME AROUND 7:15 ON 1490 WCLU AND ONLINE AT WCLURADIO.COM.
IN OTHER GIRLS ACTION TODAY…BARREN COUNTY PLAYS RUSSELLVILLE AT EDMONSON COUNTY HIGH SCHOOL; AND EDMONSON COUNTY HOSTS BARDSTOWN.
AND IN BOYS GAMES…BARREN COUNTY FACES OHIO COUNTY AT EDMONSON COUNTY HIGH SCHOOL; EDMONSON COUNTY ENTERTAINS CLINTON COUNTY; AND CAVERNA TAKES ON CALLOWAY COUNTY AT SENECA HIGH SCHOOL.