HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARD AND SCHEDULE

BASKETBALL SCHEDULE
THURSDAY, 2/16
ON TONIGHT’S LOCAL HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHEDULE…GLASGOW’S GIRLS AND BOYS PLAY THEIR FINAL REGULAR SEASON GAMES ON THE ROAD AT FRANKLIN-SIMPSON WITH THE GIRLS’ GAME STARTING AT 6:00. JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE WILL HAVE LIVE COVERAGE AT 5:50 ON 1490 WCLU AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAMES IN FRANKLIN WILL BE ABLE TO TUNE INTO OUR BROADCAST INSIDE THE GYM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.
IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY HOSTS CLINTON COUNTY; MONROE COUNTY WELCOMES WARREN EAST; CAVERNA TRAVELS TO METCALFE COUNTY; GREENWOOD ENTERTAINS LOGAN COUNTY; AND TODD CENTRAL VISITS CALDWELL COUNTY.
IN GIRLS ACTION…WARREN CENTRAL WELCOMES DAVIESS COUNTY; AND SOUTH WARREN IS AT HOME AGAINST HOPKINSVILLE.
AND IN A BOYS GAME, SOUTH WARREN PLAYS AT DAVIESS COUNTY.