Logo


Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Navigation

HIGH SCHOOL HOOPS, SCOREBOARD AND SCHEDULES

on 01/10/2017 |
News Sports

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 1/10

BOYS

GLASGOW __59____ GREEN COUNTY __70____

GIRLS

CAVERNA __39____ ADAIR COUNTY __49____

HART COUNTY __47____ CENTRAL HARDIN __61____

METCALFE COUNTY __51____ GREENWOOD __64____

LOGAN COUNTY __54____ OWENSBORO __46____

BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 1/10

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…THE GLASGOW LADY SCOTTIES TRAVEL TO WARREN CENTRAL FOR A JV/VARSITY DOUBLHEADER BEGINNING AT 6:00. JOIN JOE MYERS AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF THE VARSITY GAME AROUND 7:15 ON 1490 WCLU AND ON OUR WEBSITE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAME IN BOWLING GREEN WILL BE ABLE TO TUNE INTO OUR BROADCAST INSIDE THE GYMNASIUM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.

IN OTHER GIRLS ACTION TONIGHT, EDMONSON COUNTY GOES TO BRECKINRIDGE COUNTY.

IN BOYS GAMES…HART COUNTY TRAVELS TO CAMPBELLSVILLE; RUSSELL COUNTY IS ON THE ROAD AT MCCREARY CENTRAL; AND GREENWOOD GOES TO ADAIR COUNTY.

AND IN GIRL/BOY DOULBHEADERS…BARREN COUNTY HOSTS WARREN EAST; MONROE COUNTY VISITS FRANKLIN-SIMPSON; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ENTERTAINS LOGAN COUNTY; CUMBERLAND COUNTY GOES TO CLINTON COUNTY; AND BOWLING GREEN TRAVELS TO SOUTH WARREN.

Recent Posts

Comments are closed.

 

 

 

GOOD AS GOOD2

PERSON OF THE DAY

Mike Mosby

SPONSORED BY A LITTLE TASTE OF TEXAS

texas2

© 2015. All Rights Reserved. Created by Arcas Digital