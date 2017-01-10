HIGH SCHOOL HOOPS, SCOREBOARD AND SCHEDULES

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 1/10
BOYS
GLASGOW __59____ GREEN COUNTY __70____
GIRLS
CAVERNA __39____ ADAIR COUNTY __49____
HART COUNTY __47____ CENTRAL HARDIN __61____
METCALFE COUNTY __51____ GREENWOOD __64____
LOGAN COUNTY __54____ OWENSBORO __46____
BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 1/10
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…THE GLASGOW LADY SCOTTIES TRAVEL TO WARREN CENTRAL FOR A JV/VARSITY DOUBLHEADER BEGINNING AT 6:00. JOIN JOE MYERS AND BRUCE TRABUE FOR THE BROADCAST OF THE VARSITY GAME AROUND 7:15 ON 1490 WCLU AND ON OUR WEBSITE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAME IN BOWLING GREEN WILL BE ABLE TO TUNE INTO OUR BROADCAST INSIDE THE GYMNASIUM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 F.M.
IN OTHER GIRLS ACTION TONIGHT, EDMONSON COUNTY GOES TO BRECKINRIDGE COUNTY.
IN BOYS GAMES…HART COUNTY TRAVELS TO CAMPBELLSVILLE; RUSSELL COUNTY IS ON THE ROAD AT MCCREARY CENTRAL; AND GREENWOOD GOES TO ADAIR COUNTY.
AND IN GIRL/BOY DOULBHEADERS…BARREN COUNTY HOSTS WARREN EAST; MONROE COUNTY VISITS FRANKLIN-SIMPSON; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ENTERTAINS LOGAN COUNTY; CUMBERLAND COUNTY GOES TO CLINTON COUNTY; AND BOWLING GREEN TRAVELS TO SOUTH WARREN.