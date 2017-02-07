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HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARDS AND SCHEDULES

on 02/07/2017 |
News Sports

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 2/7

BOYS

CAVERNA ___69___ THOMAS NELSON __48____

METCALFE COUNTY ___42___ MARION COUNTY ___92___

EDMONSON COUNTY ___53___ BRECKINRIDGE COUNTY __54____

CLINTON COUNTY __59____ MCCREARY CENTRAL __43____

WARREN CENTRAL __53____ RUSSELLVILLE ___62___

GIRLS

CAVERNA __31____ THOMAS NELSON __54____

METCALFE COUNTY ___45___ MARION COUNTY __56____

BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 2/7

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW WELCOMES METCALFE COUNTY TO SCOTTIE GYM FOR A GIRL/BOY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 6:00. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE AT 5:50 ON 1490 WCLU AND ONLINE AT WCLURADIO.COM.

IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY TRAVELS TO RUSSELL COUNTY; MONROE COUNTY GOES TO CUMBERLAND COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE VISITS GREENWOOD; AND WARREN EAST PLAYS AT SOUTH WARREN.

IN BOYS ACTION…CAVERNA TRAVELS TO CAMPBELLSVILLE; WARREN CENTRAL ENTERTAINS OWENSBORO CATHOLIC; BOWLING GREEN HOSTS OWENSBORO; AND TODD CENTRAL IS AT HOME AGAINST TRIGG COUNTY.

AND IN GIRLS GAMES…CAVERNA HOSTS JOHN HARDIN; HART COUNTY WELCOMES THOMAS NELSON; AND BOWLING GREEN ENTERTAINS HOPKINS CENTRAL.

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