HIGH SCHOOL HOOPS SCOREBOARDS AND SCHEDULES

BASKETBALL SCOREBOARD
TUESDAY, 2/7
BOYS
CAVERNA ___69___ THOMAS NELSON __48____
METCALFE COUNTY ___42___ MARION COUNTY ___92___
EDMONSON COUNTY ___53___ BRECKINRIDGE COUNTY __54____
CLINTON COUNTY __59____ MCCREARY CENTRAL __43____
WARREN CENTRAL __53____ RUSSELLVILLE ___62___
GIRLS
CAVERNA __31____ THOMAS NELSON __54____
METCALFE COUNTY ___45___ MARION COUNTY __56____
BASKETBALL SCHEDULE
TUESDAY, 2/7
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW WELCOMES METCALFE COUNTY TO SCOTTIE GYM FOR A GIRL/BOY DOUBLEHEADER THAT BEGINS AT 6:00. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE AT 5:50 ON 1490 WCLU AND ONLINE AT WCLURADIO.COM.
IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY TRAVELS TO RUSSELL COUNTY; MONROE COUNTY GOES TO CUMBERLAND COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE VISITS GREENWOOD; AND WARREN EAST PLAYS AT SOUTH WARREN.
IN BOYS ACTION…CAVERNA TRAVELS TO CAMPBELLSVILLE; WARREN CENTRAL ENTERTAINS OWENSBORO CATHOLIC; BOWLING GREEN HOSTS OWENSBORO; AND TODD CENTRAL IS AT HOME AGAINST TRIGG COUNTY.
AND IN GIRLS GAMES…CAVERNA HOSTS JOHN HARDIN; HART COUNTY WELCOMES THOMAS NELSON; AND BOWLING GREEN ENTERTAINS HOPKINS CENTRAL.