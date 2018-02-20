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IT’S TOURNAMENT TIME! MONDAY NIGHT SCOREBOARD

on 02/20/2018 |

GIRLS 15TH DISTRICT SEMIFINALS

 

GLASGOW 49                        ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE 41

 

BARREN COUNTY   63              MONROE COUNTY 43

 

 

18TH DISTRICT SEMIFINALS

 

(GIRLS) GREEN COUNTY 75    CAVERNA   43

 

(BOYS) CAVERNA  98                       GREEN COUNTY 74

 

 

GIRLS 12TH DISTRICT SEMIFINALS

 

EDMONSON COUNTY  56              BUTLER COUNTY 24

 

 

BOYS 16TH DISTRICT SEMIS

 

CLINTON COUNTY 64     METCALFE COUNTY 46

 

 

14TH DISTRICT FIRST ROUND GAMES

 

(GIRLS) GREENWOOD  61                WARREN CENTRAL 56    OT

 

(BOYS) GREENWOOD  51                   SOUTH WARREN 59

 

 

13TH DISTRICT SEMIFINALS

 

(GIRLS) LOGAN COUNTY42                 FRANKLIN-SIMPSON 29

 

(BOYS) FRANKLIN-SIMPSON 65     LOGAN COUNTY 61

 

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Tue 20

Build a Bed Event

February 19 @ 12:00 AM - March 31 @ 12:00 AM
Tue 20

Spring Soccer Registration

February 19 @ 7:30 AM - February 23 @ 4:30 PM
Sat 24

11th Annual Soul Feast Meal

February 24 @ 4:00 PM
Sat 24

Benefit Auction and BBQ for Coleton Parsley

February 24 @ 5:00 PM
Sat 24

Glasgow Musical Festive Evening of Piano and Song

February 24 @ 6:00 PM - 8:00 PM
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  • If you have a photo of the person you're requesting, you may submit that as well.
  • In case we need more information.
  • So that we may contact you.