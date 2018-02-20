IT’S TOURNAMENT TIME! MONDAY NIGHT SCOREBOARD

GIRLS 15TH DISTRICT SEMIFINALS
GLASGOW 49 ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE 41
BARREN COUNTY 63 MONROE COUNTY 43
18TH DISTRICT SEMIFINALS
(GIRLS) GREEN COUNTY 75 CAVERNA 43
(BOYS) CAVERNA 98 GREEN COUNTY 74
GIRLS 12TH DISTRICT SEMIFINALS
EDMONSON COUNTY 56 BUTLER COUNTY 24
BOYS 16TH DISTRICT SEMIS
CLINTON COUNTY 64 METCALFE COUNTY 46
14TH DISTRICT FIRST ROUND GAMES
(GIRLS) GREENWOOD 61 WARREN CENTRAL 56 OT
(BOYS) GREENWOOD 51 SOUTH WARREN 59
13TH DISTRICT SEMIFINALS
(GIRLS) LOGAN COUNTY42 FRANKLIN-SIMPSON 29
(BOYS) FRANKLIN-SIMPSON 65 LOGAN COUNTY 61
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