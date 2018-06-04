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LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL SCHEDULE FOR FRIDAY 4/6/18

on 04/06/2018 |

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
FRIDAY, 4/6

IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…THE GLASGOW SCOTTIES WELCOME BOTH ROCKCASTLE COUNTY AND CALLOWAY COUNTY TO RICHARDSON STADIUM. THE SCOTTIES’ GAME AGAINST ROCKCASTLE COUNTY WILL BEGIN AT 11 A.M. AND THE CONTEST VERSUS CALLOWAY COUNTY IS SCHEDULED TO START AT 4:00.

JOIN JOE MYERS AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE OF THE CALLOWAY COUNTY GAME ON 1490 WCLU AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM BEGINNING AROUND 3:55.

IN OTHER BASEBALL ACTION…BARREN COUNTY TAKES ON HOPKINSVILLE IN FLORIDA; AND CAVERNA TRAVELS TO WHITEFIELD ACADEMY.

AND IN SOFTBALL TODAY…HART COUNTY FACES HAMILTON, OHIO; AND MONROE COUNTY HOSTS BOTH SMITH COUNTY, TENNESSEE, AND LARUE COUNTY.

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Spring Break Camp at the YMCA

April 2 @ 8:00 AM - April 6 @ 5:00 PM
Sat 07

ARC of Barren County Fundraiser at Ralphies

April 7 @ 10:00 AM
Sat 07

Allen Masonic Lodge Chili Supper

April 7 @ 5:00 PM - 7:00 PM
Sat 07

Sneed Family at Garrett’s Creek Baptist

April 7 @ 7:00 PM - 8:00 PM
Sun 08

The Sneed Family at Bethlehem Separate Baptist Church

April 8 @ 11:00 AM - 12:00 PM
Sun 08

The Sneed Family will sing at Coral Hill Baptist Church

April 8 @ 6:00 PM - 7:00 PM
Mon 09

YMCA Spring N2 Success Membership Promotion

April 9 @ 12:00 AM - April 13 @ 12:00 AM
Mon 09

Glasgow Parks and Recreation 2018 Adult Softball Leagues

April 9 @ 8:00 AM - 5:00 PM
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