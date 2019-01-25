Logo


Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy
Navigation

METCALFE COUNTY INDICTMENTS

on 01/25/2019 |

The Metcalfe Grand Jury has issued the following indictments:


CRYSTAL NICOLE KEY of Summer Shade:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS


JEREMY ALLEN HARPER of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE,1st DEGREE-Methamphetamine
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS


JUSTIN ALLEN HARPER of Edmonton:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (COCAINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE LICENSE REVOKED OR SUSPENDED FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 1sr OFFENSE (AGGRAVATOR–DUI)
POSSESSION OF MARIJUANA
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES

Recent Posts

No Responses to “METCALFE COUNTY INDICTMENTS”

Please Leave a Reply

Tune in every weekday afternoon to Aaron Russell in the afternoons on WCLU Lite 102.3 FM!

3:30 PM – Sports Trivia

4:30 PM – Movie Trivia

 

Person of the Day

KATHY BARRICK

SPONSORED 

BY A LITTLE TASTE OF TEXAS


Request a Person of the Day

 

Weather Forecast

Partly Cloudy
Currently
20°
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Friday 01/25 0%
High 30° / Low 22°
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Saturday 01/26 20%
High 42° / Low 30°
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Sunday 01/27 10%
High 44° / Low 27°
Partly Cloudy
Wunderground.com

WCLU-FM PUBLIC INSPECTION FILE

WCLU-AM PUBLIC INSPECTION FILE

 

© 2017. All Rights Reserved. Royse Radio, Inc.

Person of the Day Request

Fields denoted with an asterisk (*) are required. Please keep in mind we usually select the Person of the Day two weeks in advance, so allow advanced notice when submitting.
  • Is it their birthday or anniversary? Are they retiring? Have they just been a good neighbor? The more information we have, the more we can promote them being person of the day.
  • If you have a photo of the person you're requesting, you may submit that as well.
  • In case we need more information.
  • So that we may contact you.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.