METCALFE COUNTY INDICTMENTS

The Metcalfe Grand Jury has issued the following indictments:
CRYSTAL NICOLE KEY of Summer Shade:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
JEREMY ALLEN HARPER of Glasgow:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE,1st DEGREE-Methamphetamine
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
JUSTIN ALLEN HARPER of Edmonton:
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (COCAINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE LICENSE REVOKED OR SUSPENDED FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 1sr OFFENSE (AGGRAVATOR–DUI)
POSSESSION OF MARIJUANA
NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
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