METCALFE GRAND JURY INDICTMENTS

The Metcalfe County Grand Jury has returned the following indictments:
CRYSTAL JO GEARLDS age 38 of Edmonton (pic not available)
FALSE STATEMENT/MISREPRESENT TO RECEIVE BENEFITS OVER $100
JOSHUA EDWARDS RUSSELL age 22 of Bowling Green
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE-Methamphetamine
THEFT BY UNLAWFUL TAKING OR DISPOSITION, $500 OR MORE BUT UNDER $10,000
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1sr DEGREE
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
RESISTING ARREST
FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS/ETC. WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 1ST OFFENSE
FAILURE TO NOTIFY ADDRESS CHANGE TO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE
RECKLESS DRIVING
CHARLES EARL GOAD age 42 of Etoile
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE-Methamphetamine
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
TRAFFICKING IN MARIJUANA, LESS THAN EIGHT OUNCES
OPERATING ON A SUSPENDED/REVOKED OPERATOR’S LICENSE
POSSESSION OF MARIJUANA
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
TAMMY LYNN THOMAS age 44 of Tennessee and STEPHEN PETER TENNANT age 44 of Burkesville
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (METHAMPHETAMINE)
DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
Additionally, STEPHEN PETER TENNANT
OPERATING A MOTOR VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS/ETC. WHICH IMPAIRS ONE’S DRIVING ABILITY, 1ST OFFENSE
DALTON ERVIN ENNIS age 62 of Knob Lick
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE (HYDROCODONE & PERCOCET)
TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 3RD DEGREE (GABAPENTIN), 20 OR MORE DOSAGE UNITS
PRESCRIPTION CONTROLLED SUBSTANCE NOT IN PROPER CONTAINER, 1ST OFFENSE
SCOTT ALLEN THOMPSON age 27 of Edmonton
WANTON ENDANGERMENT, 1ST DEGREE
FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1ST DEGREE
RECKLESS DRIVING
FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD
SPEEDING 26 MPH OR MORE OVER LIMIT
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