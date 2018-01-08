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MORE BC GRAND JURY INDICTMENTS

on 08/01/2018 |

In addition to yesterday’s report, the Barren County Grand Jury has returned the following indictments:

STEVEN ARTIE RUTLEDGE, age 30 of Cave City, was indicted on 4 additional counts:
COUNT 1: POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON
COUNT 2: WANTON ENDANGERMENT, 1sr DEGREE
COUNT 3: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1st DEGREE (METHAMPHETAMINE)
COUNT 4: FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE

ROBERT ADAM SHIRLEY, age 30 of Glasgow, was indicted on 4 counts:
COUNT 1: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (METHAMPHETAMINE)
COUNT 2: FLEEING OR EVADING POLICE (ON FOOT), 2ND DEGREE
COUNT 3: FAILURE TO OR IMPROPER SIGNAL
COUNT 4: ONE HEADLAMP

ANITRA NICOLE BROWN, age 39 of Tampa,FL, was indicted on 26 counts:
COUNT 1: RECEIVING STOLEN PROPERTY, $10,000 OR MORE
COUNT 2: MISREPRESENTING MILITARY STATUS
COUNTS 3-26: (24 Counts) CRIMINAL POSSESSION OF A FORGED INSTRUMENT,
2ND DEGREE

KENNETH RAY SMITH, age 34 of Glasgow, was indicted on 12 counts:
COUNT 1: POSSESSION OF A HANDGUN BY A CONVICTED FELON
COUNT 2 FLEEING OR EVADING POLICE (MOTOR VEHICLE), 1st DEGREE
COUNT 3: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT/FAILURE TO RENDER AID OR ASSISTANCE
COUNT 4: FAILURE OF OWNER TO MAINTAIN REQUIRED INSURANCE, 1st OFFENSE
COUNT 5: OPERATING ON A SUSPENDED/REVOKED OPERATOR’S LICENSE
COUNT 6: RECKLESS DRIVING
COUNT 7: DISREGARDING A STOP SIGN
COUNT 8: IMPROPER PASSING
COUNT 9: SPEEDING 26 MPH OR MORE OVER LIMIT
COUNT 1O: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE
COUNT 11: NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
COUNT 12: NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT

TERRY G HUDDLESTON, age 53 of Glasgow, was indicted on 4 counts:

COUNT 1: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sr DEGREE (METH MPHETAMINE), 2ND OFFENSE
COUNT 2: CARRYING A CONCEALED DEADLY WEAPON
COUNT 3: RESISTING ARREST,
COUNT4: PUBLIC INTOXICATION

MASON LEE KINSLOW, age 25 of Glasgow, was indicted on 4 counts:
COUNT 1: WANTON ENDANGERMENT, 1st Degree
COUNT 2: CRIMINAL MISCHIEF, 1st Degree
COUNT 3: AS$AULT, 4TH DEGREE, MINOR INJURY
COUNT 4: PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE.

DUSTIN BRENT WOOTEN, age 22 of Glasgow, was indicted on one count of
POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 1ST DEGREE(Methamphetamine).

BRIAN A MURRELL, age 20 of Louisville and CHARLES MARTIN GREEN age 18 of Scottsville were both indicted on the following counts:
COUNT 1: RECEIVING STOLEN PROPERTY, $500 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
COUNT 2: NO OPERATOR’S/MOPED LICENSE
COUNT 3: OPERATING ON A SUSPENDED/REVOKED OPERATOR’S LICENSE
COUNT 4: IMPROPER REGISTRATION PLATE
COUNT 5: DISPLAY OF ILLEGAL/ALTERED REGISTRATION PLATE
COUNT 6: NO/EXPIRED REGISTRATION PLATES
COUNT 7: NO/EXPIRED KENTUCKY REGISTRATION RECEIPT
COUNT 8: FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD.

SETH T GARRETT, age 26 of Glasgow, was indicted on five counts:
COUNT 1: WANTON ENDANGERMENT, 1st DEGREE
COUNT 2: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT/FAILURE TO RENDER AID OR ASSISTANCE
COUNT 3: VIOLATION OF KENTUCKY EPO/DVO
COUNT 4: FOLLOWING ANOTHER VEHICLE TOO CLOSELY
COUNT 5: FAILURE TO PRODUCE INSURANCE CARD.

SEAN LEWIS SHIRLEY, age 32 of Glasgow, was indicted on seven counts:

COUNT 1: TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sT DEGREE (METHAMPHETAMINE), MORE THAN 2 GRAMS, 1sT OFFENSE
COUNT 2: TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 1sT DEGREE (HYDROCODONE), LESS THAN 10 DOSAGE UNITS
COUNT 3: TRAFFICKING IN A CONTROLLED SUBSTANCE, 3Ro DEGREE (XANAX), LESS THAN 20 DOSAGE UNITS
COUNT 4: TRAFFICKING IN MARIJUANA, LESS THAN EIGHT OUNCES; 1sT OFFENSE
COUNT 5: DRUG PARAPHERNALIA–BUY/POSSESS
COUNT 6: PRESCRIPTION CONTROLLED SUBSTANCE NOT IN PROPER CONTAINER, 1sT OFFENSE
COUNT 7: PERSISTENT FELONY OFFENDER, 2ND DEGREE.

Again, these are indictments, not convictions. No judgement shall be made until the case is heard.

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