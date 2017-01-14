SATURDAY LOCAL BASKETBALL ACTION 01-14-17

IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…GLASGOW’S BOYS TRAVEL TO PULASKI SOUTHWESTERN FOR A 6:30 CENTRAL TIME TIP-OFF. JOIN JOE MYERS, LARRY ALEXANDER AND BRUCE TRABUE FOR LIVE COVERAGE STARTING AT 6:20 ON WCLU LITE FM 102.3 and 98.5, WCLU 1490 AM, AND ONLINE AT WCLURADIO.COM. THOSE ATTENDING THE GAME IN SOMERSET WILL BE ABLE TO TUNE INTO THE BROADCAST INSIDE THE GYMNASIUM ON WCLU SPORTS PLUS AT 97.3 FM.
IN OTHER BOYS ACTION TODAY…CUMBERLAND COUNTY TRAVELS TO SOMERSET; WARREN EAST TAKES ON SHELBY COUNTY; WARREN CENTRAL GOES UP AGAINST HOPKINSVILLE; BOWLING GREEN FACES PAUL LAWRENCE DUNBAR; SOUTH WARREN HOSTS MARSHALL COUNTY; AND FRANKLIN-SIMPSON PLAYS OWENSBORO CATHOLIC.
IN GIRLS GAMES…CAVERNA GOES TO CENTRAL HARDIN; RUSSELL COUNTY PLAYS NORTH HARDIN; AND WARREN EAST HOSTS OWENSBORO.
AND IN GIRL/BOY DOUBLEHEADERS…MONROE COUNTY VISITS METCALFE COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE WELCOMES GREENWOOD; AND EDMONSON COUNTY TAKES ON WHITESVILLE TRINITY.