SOFTBALL AND BASEBALL SCORES AND SCHEDULES

SCORES FROM WEDNESDAY, 4/26
SOFTBALL
GLASGOW ___4___ ALLEN COUNTY SCOTTSVILLE ___3___ 9 INNINGS
HART COUNTY ___10___ BULLITT COUNTY ___0___ 5 INNINGS
EDMONTON COUNTY ___8___ BUTLER COUNTY ___13___
BASEBALL
SOUTH WARREN ___13___ WARREN CENTRAL ___3___
BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
THURSDAY, 4/27
IN HIGH SCHOOL FAST PITCH SOFTBALL TODAY…GLASGOW HOSTS ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE; BARREN COUNTY VISITS ADAIR COUNTY; MONROE COUNTY GOES TO WARREN CENTRAL; HART COUNTY WELCOMES LARUE COUNTY; EDMONSON COUNTY PLAYS AT OHIO COUNTY; AND METCALFE COUNTY ENTERTAINS RUSSELL COUNTY.
AND IN BASEBALL THIS AFTERNOON…GLASGOW IS AT HOME AGAINST RUSSELLVILLE; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS WARREN EAST; MONROE COUNTY WELCOMES GREEN COUNTY; AND METCALFE COUNTY IS ON THE ROAD AT CLINTON COUNTY.