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SOFTBALL AND BASEBALL SCORES AND SCHEDULES

on 04/27/2017 |
Schools Sports Top Stories

SCORES FROM WEDNESDAY, 4/26

SOFTBALL
GLASGOW ___4___ ALLEN COUNTY SCOTTSVILLE ___3___ 9 INNINGS

HART COUNTY ___10___ BULLITT COUNTY ___0___ 5 INNINGS

EDMONTON COUNTY ___8___ BUTLER COUNTY ___13___

BASEBALL

SOUTH WARREN ___13___ WARREN CENTRAL ___3___

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
THURSDAY, 4/27

IN HIGH SCHOOL FAST PITCH SOFTBALL TODAY…GLASGOW HOSTS ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE; BARREN COUNTY VISITS ADAIR COUNTY; MONROE COUNTY GOES TO WARREN CENTRAL; HART COUNTY WELCOMES LARUE COUNTY; EDMONSON COUNTY PLAYS AT OHIO COUNTY; AND METCALFE COUNTY ENTERTAINS RUSSELL COUNTY.

AND IN BASEBALL THIS AFTERNOON…GLASGOW IS AT HOME AGAINST RUSSELLVILLE; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE HOSTS WARREN EAST; MONROE COUNTY WELCOMES GREEN COUNTY; AND METCALFE COUNTY IS ON THE ROAD AT CLINTON COUNTY.

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4/26 Scottie Softball vs. Allen Co.-Scottsville (V/JV) 5:30

4/27 Scottie Baseball @ Russellville (V) 5:30

4/27 Scottie Tennis @ Warren Central 4:30

4/27 Scottie Track @ Allen Co.-Scottsville 5:00


 
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