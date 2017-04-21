SOFTBALL & BASEBALL’S THURSDAY SCORES AND FRIDAY ACTION

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
FRIDAY, 4/21
BASEBALL
GLASGOW ___7___ SOUTH WARREN ___9___
ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __1____ FRANKLIN-SIMPSON __2____
MONROE COUNTY ___1___ HART COUNTY ___0___
METCALFE COUNTY ___4___ CUMBERLAND COUNTY ___5___ 10 INNINGS
BOWLING GREEN ___6____ WARREN EAST __1___
SOFTBALL
BARREN COUNTY ___6___ LOGAN COUNTY ___1___
CAVERNA ___23___ FORT KNOX ___9___ 5 INNINGS
HART COUNTY ___3___ GREEN COUNTY ____8__
(GAME 1) METCALFE COUNTY __19____ CLINTON COUNTY ___4___ 4 INNINGS
(GAME 2) METCALFE COUNTY ___12___ CLINTON COUNTY ___2___ 6 INNINGS
BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
FRIDAY, 4/21
ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL SCHEDULE…GLASGOW HOSTS METCALFE COUNTY; BARREN COUNTY WELCOMES LOGAN COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ENTERTAINS SOUTH WARREN; HART COUNTY TRAVELS TO WARREN CENTRAL; AND EDMONSON COUNTY GOES TO CUMBERLAND COUNTY.
AND IN FAST PITCH SOFTBALL…BARREN COUNTY IS AT HOME AGAINST BOWLING GREEN; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE PLAYS CHRISTIAN COUNTY; MONROE COUNTY HOSTS CAMPBELLSVILLE; HART COUNTY VISITS RUSSELLVILLE; AND METCALFE COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.