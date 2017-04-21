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SOFTBALL & BASEBALL’S THURSDAY SCORES AND FRIDAY ACTION

on 04/21/2017 |
Schools Sports Top Stories

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
FRIDAY, 4/21


BASEBALL

GLASGOW ___7___ SOUTH WARREN ___9___

ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __1____ FRANKLIN-SIMPSON __2____

MONROE COUNTY ___1___ HART COUNTY ___0___

METCALFE COUNTY ___4___ CUMBERLAND COUNTY ___5___ 10 INNINGS

BOWLING GREEN ___6____ WARREN EAST __1___

SOFTBALL

BARREN COUNTY ___6___ LOGAN COUNTY ___1___

CAVERNA ___23___ FORT KNOX ___9___ 5 INNINGS

HART COUNTY ___3___ GREEN COUNTY ____8__

(GAME 1) METCALFE COUNTY __19____ CLINTON COUNTY ___4___ 4 INNINGS

(GAME 2) METCALFE COUNTY ___12___ CLINTON COUNTY ___2___ 6 INNINGS

BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
FRIDAY, 4/21

ON TODAY’S LOCAL HIGH SCHOOL BASEBALL SCHEDULE…GLASGOW HOSTS METCALFE COUNTY; BARREN COUNTY WELCOMES LOGAN COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ENTERTAINS SOUTH WARREN; HART COUNTY TRAVELS TO WARREN CENTRAL; AND EDMONSON COUNTY GOES TO CUMBERLAND COUNTY.

AND IN FAST PITCH SOFTBALL…BARREN COUNTY IS AT HOME AGAINST BOWLING GREEN; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE PLAYS CHRISTIAN COUNTY; MONROE COUNTY HOSTS CAMPBELLSVILLE; HART COUNTY VISITS RUSSELLVILLE; AND METCALFE COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.

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