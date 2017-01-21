SPORTS SATURDAY JANUARY 21ST 2017

BASKETBALL SCOREBOARD
BOYS
FOURTH REGION ALL “A” TOURNAMENT-CHAMPIONSHIP
RUSSELLVILLE__79____ TODD CENTRAL __62____
THIRD REGION ALL “A” CLASSIC-CHAMPIONSHIP
EDMONSON COUNTY __45____ OWENSBORO CATHOLIC ___53___
IN OTHER BOYS ACTION LAST NIGHT…
BARREN COUNTY __48____ ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __41____
HART COUNTY __43____ ELIZABETHTOWN ___83___
WARREN EAST __66____ BOWLING GREEN __88____
WARREN CENTRAL ___45___ GREENWOOD __58____
FRANKLIN-SIMPSON __63____ LOGAN COUNTY __50____
RUSSELL COUNTY __49____ SOUTH WARREN _53_____
GIRLS
FOURTH REGION ALL “A” CLASSIC-CHAMPIONSHIP
MONROE COUNTY __75____ METCALFE COUNTY __38____
IN OTHER GIRLS ACTION LAST NIGHT…
BARREN COUNTY __64____ ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE __53____
WARREN EAST __33____ BOWLING GREEN ___61___
WARREN CENTRAL ___28___ GREENWOOD ___34___
FRANKLIN-SIMPSON __47____ LOGAN COUNTY ___40___
BASKETBALL SCHEDULE
SATURDAY, 1/21
IN HIGH SCHOOL BASKETBALL TONIGHT…IT’S HOMECOMING AT GLASGOW HIGH SCHOOL AS GLASGOW WELCOMES GREENWOOD TO SCOTTIE GYM FOR A GIRL/BOY DOUBLEHEADER WITH THE BOYS PLAYING FIRST AT 6:00. HOMECOMING FESTIVITIES WILL BE HELD BETWEEN GAMES. JOE MYERS AND BRUCE TRABUE WILL HAVE THE BROADCAST OF EACH CONTEST ON LITE 102.3, WCLU 1490 AND ONLINE AT WCLURADIO.COM STARTING AT 5:50.
IN OTHER GIRL/BOY DOUBLEHEADERS TONIGHT…BARREN COUNTY HOSTS FRANKLIN-SIMPSON; AND HART COUNTY TRAVELS TO WASHINGTON COUNTY.
IN GIRLS ACTION…EDMONSON COUNTY WELCOMES CUMBERLAND COUNTY; CLINTON COUNTY ENTERTAINS GARRARD COUNTY; WARREN EAST VISITS OWENSBORO APOLLO; BOWLING GREEN GOES TO HOPKINSVILLE; LOGAN COUNTY ENTERTAINS NORTHEAST CLARKSVILLE, TENNESSEE; AND TODD CENTRAL WELCOMES OHIO COUNTY.
AND IN BOYS GAMES…WARREN CENTRAL PLAYS AT HOPKINSVILLE; AND SOUTH WARREN HOSTS RUSSELLVILLE.