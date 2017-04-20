THE LATEST SCORES AND SCHEDULES FOR BASEBALL AND SOFTBALL

BASEBALL/SOFTBALL SCOREBOARD
WEDNESDAY, 4/19
BASEBALL
GLASGOW ___2___ ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ___1___ 8 INNINGS
BARREN COUNTY __1____ NELSON COUNTY ___2___
GREEN COUNTY ___14___ WARREN CENTRAL ___1___
WARREN EAST ___3___ BOWLING GREEN ___0___
SOFTBALL
GLASGOW ____1__ ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE ___12___
CAVERNA ___1___ HART COUNTY ___18___ 3 INNINGS
SOUTH WARREN ___11___ BOWLING GREEN ___0___
BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
THURSDAY, 4/20
IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…GLASGOW TRAVELS TO SOUTH WARREN; BARREN COUNTY HOSTS PORTLAND, TENNESSEE; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO FRANKLIN-SIMPSON; MONROE COUNTY ENTERTAINS HART COUNTY; AND METCALFE COUNTY VISITS CUMBERLAND COUNTY.
AND IN FAST PITCH SOFTBALL THIS AFTERNOON…BARREN COUNTY WELCOMES LOGAN COUNTY; CAVERNA TRAVELS TO FORT KNOX; HART COUNTY HOSTS GREEN COUNTY; AND METCALFE COUNTY PLAYS AT DOUBLEHEADER AT CLINTON COUNTY.