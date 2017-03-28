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***UPDATE*** CANCELLATIONS AND RESCHEDULES – HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL ACTION FOR TUESDAY

on 03/28/2017 |
Schools Sports

***UPDATE***

Glasgow Middle School Scotties Baseball has been cancelled.

Glasgow High School Scotties Baseball and Lady Scotties softball game tonight has been rescheduled for tomorrow night, same time and same place.

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BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
TUESDAY, 3/28

IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…GLASGOW TRAVELS TO ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE; BARREN COUNTY HOSTS MONROE COUNTY; HART COUNTY WELCOMES GREEN COUNTY; EDMONSON COUNTY ENTERTAINS OWENSBORO APOLLO; AND METCALFE COUNTY GOES TO WAYNE COUNTY.

AND IN FAST PITCH SOFTBALL…GLASGOW PLAYS AT ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE; BARREN COUNTY IS AT HOME AGAINST MONROE COUNTY; CAVERNA HOSTS BARDSTOWN; EDMONSON COUNTY VISITS BUTLER COUNTY; AND METCALFE COUNTY TRAVELS TO CASEY COUNTY.

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