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***UPDATE*** TUESDAY’S BASEBALL / SOFTBALL SCHEDULE

on 03/14/2017 |
Closings and Cancellations Local News Schools Sports

***UPDATE***

Glasgow High School baseball game is cancelled

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BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
TUESDAY, 3/14

IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…AFTER A COUPLE OF CANCELLATIONS LAST WEEK, THE GLASGOW SCOTTIES OPEN UP THEIR SEASON ON THE ROAD AT CENTRAL HARDIN; BARREN COUNTY HOSTS MARION COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE PLAYS AT WARREN EAST; AND MONROE COUNTY VISITS GREENWOOD.

AND IN FAST PITCH SOFTBALL…BARREN COUNTY ENTERTAINS EDMONSON COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO BOWLING GREEN; MONROE COUNTY IS AT HOME AGAINST RED BOILING SPRINGS, TENNESSEE; CAVERNA TRAVELS TO ADAIR COUNTY; AND HART COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.

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