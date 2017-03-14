UPDATE*** TUESDAY’S BASEBALL / SOFTBALL SCHEDULE

***UPDATE***
Glasgow High School baseball game is cancelled
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BASEBALL/SOFTBALL SCHEDULE
TUESDAY, 3/14
IN HIGH SCHOOL BASEBALL TODAY…AFTER A COUPLE OF CANCELLATIONS LAST WEEK, THE GLASGOW SCOTTIES OPEN UP THEIR SEASON ON THE ROAD AT CENTRAL HARDIN; BARREN COUNTY HOSTS MARION COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE PLAYS AT WARREN EAST; AND MONROE COUNTY VISITS GREENWOOD.
AND IN FAST PITCH SOFTBALL…BARREN COUNTY ENTERTAINS EDMONSON COUNTY; ALLEN COUNTY-SCOTTSVILLE GOES TO BOWLING GREEN; MONROE COUNTY IS AT HOME AGAINST RED BOILING SPRINGS, TENNESSEE; CAVERNA TRAVELS TO ADAIR COUNTY; AND HART COUNTY WELCOMES TAYLOR COUNTY.