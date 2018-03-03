WCLU WILL BROADCAST THE GIRLS FOURTH REGION CHAMPIONSHIP

THE GIRLS FOURTH REGION BASKETBALL TOURNAMENT CONCLUDES TONIGHT AT DIDDLE ARENA IN BOWLING GREEN WITH THE CHAMPIONSHIP GAME BETWEEN BOWLING GREEN AND SOUTH WARREN AT 6:00. JOE MYERS AND BRUCE TRABUE WILL HAVE LIVE COVERAGE OF THE CONTEST AT 5:50 ON LITE 102.3, 1490 WCLU AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.
BASKETBALL SCOREBOARD
SATURDAY, 3/3
GIRLS FOURTH REGION SEMIFINALS
GLASGOW ___46___ SOUTH WARREN ___63___
BOWLING GREEN __72____ LOGAN COUNTY __39____
GIRLS THIRD REGION SEMIFINALS
EDMONSON COUNTY ___41___ MUHLENBERG COUNTY __53____
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