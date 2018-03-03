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WCLU WILL BROADCAST THE GIRLS FOURTH REGION CHAMPIONSHIP

on 03/03/2018 |

THE GIRLS FOURTH REGION BASKETBALL TOURNAMENT CONCLUDES TONIGHT AT DIDDLE ARENA IN BOWLING GREEN WITH THE CHAMPIONSHIP GAME BETWEEN BOWLING GREEN AND SOUTH WARREN AT 6:00. JOE MYERS AND BRUCE TRABUE WILL HAVE LIVE COVERAGE OF THE CONTEST AT 5:50 ON LITE 102.3, 1490 WCLU AND ONLINE AT PLAYWCLU.COM.

BASKETBALL SCOREBOARD
SATURDAY, 3/3

GIRLS FOURTH REGION SEMIFINALS

GLASGOW ___46___ SOUTH WARREN ___63___

BOWLING GREEN __72____ LOGAN COUNTY __39____

GIRLS THIRD REGION SEMIFINALS

EDMONSON COUNTY ___41___ MUHLENBERG COUNTY __53____

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February 19 @ 12:00 AM - March 31 @ 12:00 AM
Sat 10

Cinderella’s Closet

March 10 @ 8:00 AM - 5:00 PM
Wed 11

2017/18 Glasgow High School SBDM Council Meeting Schedule

April 11 @ 4:00 PM - 5:00 PM
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