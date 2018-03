on 03/08/2018 |



LONG JOHN SILVERS MORNING TRIVIA- Dr. Benny Lile

DAIRY QUEEN CAKE- Ethan Sanders

GREERS’ ROSE BUD VASE- Margie Haskins

HOUCHENS’ LUCKY NAME PROGRAM- Lena Gilland



PERSON OF THE DAY- Candie Mills, Tiara and Caleb Bush