WINNERS LIST Monday, July 9 2018
LONG JOHN SILVERS MORNING TRIVIA- Benny Lile
DAIRY QUEEN CAKE- Ryan Randell
GREERS’ ROSE BUD VASE- Martha Wagoner
HOUCHENS’ LUCKY NAME PROGRAM- No Winner
PERSON OF THE DAY- Dorothy Elliott
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DOROTHY ELLIOTT
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