Birthdays and Anniversaries Monday, June 15, 2020
Birthdays and Anniversaries Monday, June 15, 2020
Adam Russell (32)
Sayard Kelly
Johnny Bell
Jalynn Bush
Lillian Bertram
Dorine Fields
Eddie Ross 50
Olivia Shirley
Mike Wade
Chris Shirley
Les Steen
Stacy Janes
Debbie Dilley
Evan Likens (14)
Neil Morgan
Gianna Cianci
Sandra Garmon (71)
Clara Russell
Karissa Newberry
Johnny White
Melvin Spillman
Anniversaries
Charles and Charlotte Simmons
Donnie and Larry Marion (46)
Donita and Ernie Runyon (52)
Doug and Bonnie Coates (57)