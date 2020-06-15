Mon. Jun 15th, 2020

Birthdays and Anniversaries Monday, June 15, 2020

June 15, 2020 Jessica Devasher
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Birthdays and Anniversaries Monday, June 15, 2020

 

Adam Russell (32)

Sayard Kelly

Johnny Bell

Jalynn Bush

Lillian Bertram

Dorine Fields

Eddie Ross 50

Olivia Shirley

Mike Wade

Chris Shirley

Les Steen

Stacy Janes

Debbie Dilley

Evan Likens (14)

Neil Morgan

Gianna Cianci

Sandra Garmon (71)

Clara Russell

Karissa Newberry

Johnny White

Melvin Spillman

 

Anniversaries

Charles and Charlotte Simmons

Donnie and Larry Marion (46)

Donita and Ernie Runyon (52)

Doug and Bonnie Coates (57)

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