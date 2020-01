Friday night Scores

1 Shares

BASKETBALL SCOREBOARD

SATURDAY, 1/18

GIRLS FOURTH REGION ALL “A” TOURNAMENT CHAMPIONSHIP

GLASGOW __61____ CUMBERLAND COUNTY ___23___

BOYS FOURTH REGION ALL “A” TOURNAMENT CHAMPIONSHIP

METCALFE COUNTY ___51___ MONROE COUNTY ___38___

IN OTHER GIRLS ACTION AROUND THE AREA…

HART COUNTY ___59___ LARUE COUNTY ___48___

EDMONSON COUNTY __49____ WHITESVILLE TRINITY ___32___

WARREN EAST ____47__ BELFRY ___54___

RUSSELL COUNTY ___50___ TAYLOR COUNTY ___22___

WARREN CENTRAL __34___ BOWLING GREEN ___66___

SOUTH WARREN ___33___ MUHLENBERG COUNTY ___55___

BOYS

HART COUNTY ___38___ LARUE COUNTY ___68___

EDMONSON COUNTY __65___ WHITESVILLE TRINITY ___57___

WARREN EAST ___52___ GREENWOOD ___71___

SOUTH WARREN __57___ CHRISTIAN COUNTY ___50___

